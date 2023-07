Ami a templombelsőt illeti, a két torony között két pilléren nyugszik az orgonakarzat, a hajót három-három oldalkápolna egészíti ki. A kissé megnyújtott, egyenes záródású szentély északi oldalán a keresztelőkápolna, a déli oldalon a sekrestye található. A freskók a védőszent életéből vett jeleneteket villantanak fel. A mellékoltárok festményei közül kiemelkedik a Szeplőtelen Fogantatás ábrázolása. A templom egyik ékessége az úgynevezett Aranyos Mária oltára, a stációk Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas keramikusművész alkotásai.

A műemlék több rekonstrukción esett át, legutóbb 2020-ban a Modern Városok Program támogatásával láttak hozzá a felújításhoz, ami 2021-ben ért véget. Újabb mérföldkőnek számított, hogy a karzatra egy kétmanuálos, 38 regiszteres orgona került, amit 2022 márciusában szenteltek fel.

A templomot ma már virtuálisan is be lehet járni. A www.mariamagdolna.hu oldalon az alaprajzra kattintva részleteiben is megcsodálható ez a páratlan épített érték.