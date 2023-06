Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, „az egészségügy az a terület, amely mindenkit érint”, majd arról beszélt: szükségesek az eszközök, de talán még ennél is fontosabbak az egészségügyi dolgozók, akik szerte Zala vármegyében, így Zalaszentgróton is áldozatkészen szolgálnak, gyógyítanak és preventív munkát is végeznek. Őket a közelgő Semmelweis-nap alkalmából is köszöntötte.

A 350 milliós fejlesztés folytatódik, a közeljövőben az épület tovább korszerűsödik, b-j Baracskai József, dr. Al-Yari Mohamed és Nagy Bálint

Fotó: Halász Gábor

Dr. Al-Yari Mohamed orvos-igazgató leszögezte, ma már 28 szakrendelés működik az egészségügyi központban s 30 orvos dolgozik ott, akik hetente 305 órában rendelnek. Kiemelte: náluk nincs orvoshiány, a kompetenciaszintjük pedig régiós szinten kiemelkedő.

Az intézmény a teleradiológiát és a tüdőgyógyászatot illetően 32 települést lát el, ahol mintegy 20 ezren élnek. A térségi feladatok ellenére a központ működését jórészt Zalaszentgrót önkormányzata biztosítja az állami források mellett, bár több falu is jelezte már támogatási szándékát, fogalmazott dr. Al-Yari Mohamed, aki arról is szólt, nemcsak a gyógyításra, hanem a megelőzésre is koncentrálnak, ennek egyik jele, hogy 2018 óta egészségfejlesztési irodát működtetnek.

Avatás a rendelőintézetben, b-j Baracskai József, dr. Al-Yari Mohamed és Nagy Bálint. A fejlesztések folytatódnak

Fotó: Halász Gábor

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere felidézte a város egészségügyének elmúlt évtizedeit, többek között azt, hogy a testület a 2006-2010 közötti ciklusban hitet tett e terület fejlesztése mellett, akkor indult például a térségi járóbeteg-szakellátás és az alapellátás modernizációja. A későbbi önkormányzatok is követték ezt az utat, például EFOP-, TÁMOP- és Top Plusz-forrásokból finanszírozva a dinamikus fejlődést. A városvezető kijelentette, az intézmény felszereltsége és dolgozóinak elkötelezettsége büszkeséggel és biztonságérzettel töltheti el a közösséget.