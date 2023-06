Bábművészeti világtalálkozó

Zalaegerszegen szombaton folytatódik a bábművészeti világtalálkozó programja. Délelőtt tíz órakor a Dísz téren az észt Anna Krazy mutatja be Összekapcsolódás című tánc-artista produkcióját, ezt követi a magyar MárkusZínház bábjátéka Laci királyfiról. Záró előadásként az ausztrál Chris Blaze tűzzsonglőr műsora lesz látható a Tűzninja címmel.

A régészet napján

A Göcseji Múzeum pénteken és szombaton régészet napi programokkal várja az érdeklődőket Zalaegerszegen. A Zala vármegyei közösségi régészek második találkozója a Mindszentyneumban pénteken 17 órakor kezdődik. Elismerő okleveleket adnak át, majd több előadás hangzik el a közösségi régészetről. Szombaton a Göcseji Múzeumban 13 és 17 óra között régészeti játszóházat tartanak, a programban csontváz feltárása, őskori kultikus tárgyak készítése, őskori motívumok festése textilre, templommakett készítése papírból és római fejtörő szerepel. Ezzel egyidőben mini kiállításon mutatnak be kelta temetkezéseket, római kori érméket. A Mindszentyneumban szombaton 13 és 15 óra között négy ismeretterjesztő előadás hangzik el. Ezt követően 15 órától Orha Zoltán régész tart rendhagyó tárlatvezetést A téglától a templomig című kiállításban.

BringázZeg!

Zalaegerszegen szombaton délelőtt 9 órakor a Dísz téren kezdődik a BringázZeg! programja flashmobbal. Ezt követően a résztvevők közösen kikarikáznak az alsóerdei élményparkba, ahol triálshow, biztonságiöv-szimulátor, kerékpáros akadálypálya, valamint akrobatikus bmx-bemutató kínál szórakozási lehetőséget. A program alatt a szabadidőközpont többi eleme is használható lesz.

A holokauszt évfordulóján

Zalaegerszegen vasárnap 11 órakor kezdődik a megemlékezés az Ady utcai egykori zsinagógában a holokauszt 79. évfordulója alkalmából.

Faddi tükör és kávés gyertya

Nagylengyelben a Kis Göcseji Kincsesházban pénteken 17 órakor nyílik meg a Faddi tükör és kávés gyertya című kiállítás, amelyen a bútorfestő és gyertyaöntő foglalkozásokon készült kézműves alkotásokat mutatják be.

Keszthely napja(i)

Már pénteken délután elkezdődik a városnapi programsorozat Keszthelyen kiállításmegnyitóval, illetve Fő téri zenés programokkal. A szombat délelőtti ünnepséget követően 15 órától fellépők sokasága váltja egymást a Vajda-gimnázium előtti színpadon, a sztárvendég Kállay-Saunders András lesz. Vasárnap délután játszóház, flashmob és számos fellépő – köztük a The Carbonfools – szórakoztatja a publikumot. A programot – mint az előző két napon is – zenés-táncos buli zárja.

Gyermeknap és avató

Sport- és gyermeknapot, valamint helyi termelői vásárt rendeznek szombaton Zalaapátiban a sportcentrumnál. Számos bemutató, verseny és koncert várja a vendégeket, 12.30-kor pedig korábbi, fiatalon elhunyt labdarúgója nevét veszi fel a labdarúgó-pálya.

Kiállítások

Ágh-Töttő Edit képzőművész kiállítása nyílik pénteken 17 órakor Keszthelyen, a Balaton Színház Simándy-termében. A Megragadott emlékek című tárlatot dr. Cséby Géza irodalomtörténész nyitja meg. Ugyancsak pénteken 17 órakor tartják Dore Nagy Aladár posztumusz kiállításának nyitányát a

Balaton Színházban. Az életművet és a munkákat dr. Müller Róbert régész, nyugalmazott múzeumigazgató méltatja.

Divatshow

Folytatódik a Hévízi Vállalkozók Egyesületének programsorozata. A My day, my style második alkalma szombaton 20 órakor kezdődik a Deák téren, ahol látványos divatbemutató várja a közönséget.

Nemzeti összetartozás

Zalaegerszegen a Bajcsy-Zsilinszky téri országzászlónál vasárnap 11 órakor kezdődik a megemlékezés a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója, valamint a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

Nagykanizsán vasárnap a Nagy-Magyarország emlékműnél 9.30 órától tart megemlékezést a város a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Az ünnepi beszédeket követően kulturális műsorral várják a látogatókat. Ugyanezen a napon és helyszínen 16.30 órakor a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem politikai pártoktól független főhajtással emlékezik.

Gyenesdiáson pénteken 16 órakor tartják a „Trianon 100+3” címet viselő emlékezést a Hősök kertjében. Beszédet mond Góth Imre Árpád alpolgármester, közreműködik a Gyenesdiási Népdalkör és a Kárpáti János-iskola diákcsoportja.

Keszthelyen vasárnap 16.30-kor tartják a nemzeti összetartozás napja tiszteletére szervezett ünnepséget. A Várkertben beszédet mond Manninger Jenő polgármester, majd dr. Kovács Árpád, a Veritas-intézet tudományos főmunkatársa. Közreműködik a Nagyváthy néptáncegyüttes és a Vajda-gimnázium több diákja.

Hévízen vasárnap 18 órától a Festetics téri emlékműnél rendezik a nemzeti összetartozás napi emlékezést. Itt Papp Gábor polgármester mond beszédet, közreműködik az Illyés-iskola néptánccsoportja, valamint Fodor Janka és Berényi Dénes.

Zalalövőn, a Nemzeti Összetartozás Parkjában vasárnap 9.30 órakor tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést. Beszédet dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár mond.

Zalacsében, a Trianon emlékparkban vasárnap 15 órai kezdettel az Erdeifaluért Alapítvány tart megemlékezést. Köszöntőt Erdei Csaba polgármester, emlékbeszédet ifj. Mikó-Baráth György újságíró mond. Ezt A Kárpát-haza dalokból sugárzó lelke címmel a Borsos család műsora követi, végezetül egy új emlékoszlopot lepleznek le a parkban.

Vasárnap Bödeháza és Zsitkóc között, a Hetés Barátság Parkban is lesz megemlékezés 16 órai kezdettel a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében. Köszöntőt mond Orbán Dušan, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnöke és Vigh László országgyűlési képviselő.

Búcsú

Vasárnap 18 órától tartják Balatongyörökön a becehegyi Szentháromság-kápolna búcsúját. A szentmise után batyus jellegű szeretetvacsorát rendeznek, amelyen a Re-Folk zenekar lép fel.

Országos horvát fesztivál a Fedák kúriában

Tótszerdahelyen a Fedák kúriában pénteken 12.30 órától rendezi a IV. Országos Horvát gyerek- és folklórfesztivált az Országos Horvát Önkormányzat és a Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet.

A hevesis diákok kiállítása

Nagykanizsán a Hevesi-iskola galériájában pénteken 11 órakor nyílik meg a Mutassuk meg a mában a holnapot című kiállítás. A tárlaton az intézmény tanulóinak alkotásait, mintegy 400 darab rajzot, festmény-nyomatot és gyöngyfűzést láthat a közönség.

Megújult a plébánia épülete Hahóton

Hahóton a Magyar falu program támogatásával megújult a Kossuth tér 1. szám alatti Római Katolikus Plébánia épülete. Az avatását pénteken 11 órakor tartják, köszöntőt mond Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, államtitkár, valamint Szabó Zsolt, Hahót polgármestere. A plébánia épületét Rudi Péter plébános áldja meg.

Kanizsai szerző komédiáját mutatják be a kaszinóban

Nagykanizsán szombaton 17 órakor a Honvéd Kaszinóban az intézményben működő Városi Színpad tini csoportja A szendvics című 120 perces darabot mutatja be. A két felvonásos komédiát a nagykanizsai Kurta Lilla írta.

Családi nap Miklósfán

Nagykanizsán a miklósfai városrész Mindenki Házának udvarán szombaton 10 órától családi napot szervez a Közművelődési és Városszépítő Egyesület. Ekkor tartják a kézműves vásárt, a gyerekek pedig számos játékot kipróbálhatnak. 15 órától a miklósfai óvoda, majd az iskola fiataljai adnak műsort, ezután kitáncolják a májusfát. 18 órától Nyertes Zsuzsa lép a közönség elé, 19 órakor pedig Bebe ad koncertet, mely után 20.30 órától a Strong zenekar adja a talpalávalót.

Tér-Zene fesztivál Paton

Paton a faluházban vasárnap 13.45 órakor az önkormányzat szervezésében Tér-Zene fesztivált tartanak. A megnyitót követően a Zala fuvola kvartett lép a közönség elé, utánuk sorrendben: a kanizsai Les Pommes de Terres, a Savaria fúvósok, a Zalaapáti harmonikások, Simon Kata és Ozsgyáni Mihály, valamint a Don Lazi Swingtet ad műsort.

Irodalmi pályázat

Zalalövőn, a közös önkormányzati hivatal házasságkötő termében pénteken 14 órakor tartják a Salla Művelődési Központ és Könyvtár által meghirdetett Író leszek című irodalmi pályázat ünnepélyes eredményhirdetését és díjkiosztóját.

Helyi alkotók tárlata

Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Házban pénteken 14.30 órakor helyi alkotók munkáiból nyílik kiállítás. A tárlaton Cseresnyésné Cser Andrea, Horváth-Réder Renáta, Salamonné Nagy Ágnes, Deák Ferenc és Kertész Veronika vesszőfonók, Aradi János fafaragó, Belső János faműves és Schweiczer Róbert keramikus alkotásai, valamint a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Aranyág Otthona lakói által készített kerámiák és szőnyegek, illetve egy gyermek rajzverseny képei lesznek láthatóak. A június 16-ig nyitva tartó kiállítást Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója és Kertész Veronika közművelődési asszisztens nyitják meg.

Motoros hétvége

Tófejen, a sportcentrumban tartja 26. motoros hétvégéjét a Road Wanderers Túra Chopper Motoros Club Egyesület. A program pénteken 18 órakor a MegaTasi, majd a Zaklatás koncertjével kezdődik. Szombaton 9 órakor a Trianon parkban tartanak megemlékezést, ezt motoros felvonulás és túra követi. A délután folyamán további koncertek, ügyességi versenyek és közösségi programok várnak a résztvevőkre.

Szakköri kiállítások

Csörnyeföldön, a faluházban pénteken 19 órakor a helyi vesszőfonó és gyöngyfűző szakkörök tagjai által készített alkotásokból nyílik kiállítás, melyet Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója mutat be.

Májusfa-kitáncolások

Csörnyeföldön pénteken 17 órakor kezdődik a májusfa-kitáncolási közösségi program. Zalalövőn, a Petőfi utcai tájháznál szombaton 15 órakor tart májusfa-kitáncolást a Zalalövői Tájház Egyesület.

Indul a strandszezon

Zalalövőn, a Borostyán-tónál szombattól hivatalosan is megkezdik a strandszezont. A fürdeni és pihenni vágyók mellett a kutyás gazdákat is várják, hiszen külön kutyastrandot is üzemeltetnek a tónál.

Gyermeknap

Zajkon szombaton tartják a gyermeknapot, amely 14 órakor a kultúrházban a helyi kosárfonó és mézeskalács-készítő szakkörök zárókiállításának megnyitójával veszi kezdetét. Köszöntőt Grózner Tiborné polgármester, ünnepi beszédet Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója, illetve Lőrincz István vesszőfonó mond. Ezt Léránt János letenyei természetfotós kiállításának megnyitója követi, utóbbit Szabó Katalin közművelődési munkatárs ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A folytatásban népi játszóház és egyéb gyermekprogramok várják az érdeklődőket.

Újhegyi kézműves nap

Pusztaszentlászlón szombaton tartják a VI. Újhegyi Kézműves Napot, amely 15 órakor kulturális programokkal, előadásokkal, valamint kézművesek és mesteremberek bemutatóival és vásárával kezdődik. 16 órakor szőlészet-borászatról szóló pódiumbeszélgetés veszi kezdetét, de lesz többek közt borkóstolási lehetőség, játszóház és gasztronómiai kínálat is. Este tűzijáték zárja a programot.

Fényképészeti műhely

Lendván, a Galéria és Múzeum Fő utcai bemutatótermében pénteken 17 órától a helyi Foto-Video Klub tagja, Tüske Dóra cianotópiai fényképészeti műhelyébe tekinthetnek be az érdeklődők.

Falunap

Felsőlakoson, a muravidéki település faluotthonánál szombaton falunapi programok várják az érdeklődőket. 9 órától közösségi sportrendezvények – gyaloglás, futás, kerékpározás –, 12 órakor nemzetközi kézikaszáló verseny, 15 órától kulturális bemutatók szerepelnek a kínálatban.

Bábszínházi előadás

Lendván, a Bánffy Központban vasárnap 10 órakor Jancsi Bohóc Bábszínháza a Kacor király című mesejátékot mutatja be.

Májusfa

Szombaton Gutorföldén 15 órára várják az érdeklődőket a szabadtéri színpadhoz, ahol a májusfa kitáncolása mellett sokféle gyerekprogrammal is készülnek a szervezők.

Családi nap

Szombaton Márokföldön a faluháznál tartanak gyerek- és családi napot. A közös főzés 10 órakor indul, 14 órakor interaktív gyerekműsor lesz Kovács Katával, majd délután kitáncolják a májusfát és egyéb kísérőprogramok is színesítik a rendezvényt.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Gardenben szombaton este a Fáraó bulizenekar játszik. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken SomX, szombaton Silverman lesz a rezidens lemezlovas.