Gödöllői Királyi Kastély gyűjteményének értékes darabjai érkeztek a zalaegerszegi Mindszentyneumba, ahol az év végéig látogatható a Sisitől az Erzsébet-mítoszig című időszaki tárlat. Az anyag különleges módon mutatja be a korszak hangulatát, a királyné életét, az udvarhölgyeket, Deák Ferenc szerepvállalását és még a gödöllői szakmai munkát is. A magyarországi Erzsébet királyné-kultusz központjaként működő intézmény olyan tárgyakat is átadott a zalaegerszegi kiállítóhelynek, melyeket eddig még sosem mutattak be.

A Zaol-podcast vendége Csengei Ágota tagintézmény vezető, akit a Mindszentyneum új időszaki kiállításának érdekességeiről kérdezünk. A többi közt az is kiderül, hogy a nyáron rendszeres tárlatvezetéseket tartanak, méghozzá korhű ruhába öltözött munkatársak segítségével. Elmondjuk mit takar a Sisi menü és a tárlathoz kapcsolódó tábor jelentkezési feltételeiről is beszélünk.