Hazánkat 103 évvel ezelőtt keresztre feszítették! Nincs még egy ország a világon, amelyikkel megtettek volna ilyen égbekiáltó igazságtalanságot! Ezt Gecse Péter alpolgármester fogalmazta meg a vasárnap, a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen a zalaegerszegi Bajcsy-Zsilinszky téri országzászlónál, amelyet a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135. és a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára az önkormányzat állíttatott. Gecse Péter kiemelte, a békeszerződés megbontotta a történelmi Magyarország gazdasági és földrajzi egységét. Milyen békeszerződés az, ami már csírájába is magába rejti az újabb nemzetiségi sérelmek és konfliktusok felszínre kerülését és ezzel újabb háborúk biztos bekövetkeztét, tette fel a kérdést. A tragikus következményeket napjainkban is elszenvedi az európai közösség, szögezte le. A trianoni békediktátum okozta veszteségek még most is sokkolnak bennünket és könnyeket csalnak minden igaz magyar szemébe. A mai napig nem értjük, hogy mivel érdemelte ki nemzetünk ezt a bánásmódot Európa közepén, fogalmazott Gecse Péter

Szavait követően elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit.