Zalaegerszegen, a páterdombi városrész magasabb területein évtizedek óta nyomás- és vízminőségi problémákkal szembesülnek az ott élők. A többemeletes épületekből már az 1980-as években is jelezték a felső szintek lakói a víznyomás jelentős ingadozását, időnként az elégtelen nyomást. Az elmúlt 5 év során több mint 150 lakossági panasz érkezett a területről, mintegy 800 épületből, ennek harmada nyomásproblémára vezethető vissza.



Gondot jelent emellett a vízminőség is, amit az elégtelen nyomás miatt a csőfalakról leváló biofilm-réteg okoz.

Az említett problémák egy részének kiküszöbölésére több épületbe egyedi nyomásfokozót építettek be, szükség volt azonban egy átfogó megoldására.

A településrész vízellátása a keleti vízműről történik, a szükséges víznyomást pedig a jánkahegyi magaslati tároló biztosítja. Páterdombon a víznyomás szempontjából kritikus terület a Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikum környéke, a Szegfű utca, a Báthory utca déli vége, különösen problémás a vízellátás a Báthory István u. 39. szám alatti 3 emeletes épületben. A Páterdombon jelentkező vízminőségi és nyomásproblémákat víztorony létesítésével lehet megszüntetni. A megoldásra egy pályázat nyújt lehetőséget.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021 szeptemberében a KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásra nyújtott be pályázatot és nyert 28 munkára támogatást. Ezek egyike a páterdombi nyomásövezet kialakítása. A támogatás 70 százalékos, az önerő 30 százalék. A beruházás keretében a szükséges nyomás biztosításához – a terület magas pontján, a Báthory István Technikum szomszédságában, önkormányzati területen, egy acélszerkezetű víztorony épül. Miután a toronyhoz tartozó ellátási terület mindenhol alacsonyabban van, az e módon ellátott nyomásövezet minden pontján nagyobb lesz a hálózati nyomás. Az így kialakítandó nyomásövezet függetlenül kell, hogy üzemeljen a jánkahegyi tároló nyomásviszonyaitól, ezért az övezeti leválasztásokhoz négy csomópont is kiépül. A beruházás a Zalavíz Zrt. szakmai támogatásával, jóváhagyásával valósul meg, a cég a projekt megvalósításában koordináló szerepet vállal. Az előkészítő munkát jövő hét közepén kezdik meg a szakemberek, és őszre be is fejezik.

A víztorony, a nyomásfokozók, a közel 500 méternyi vízvezeték építése idejére kérik és köszönik a Páterdombon élők, a városrészben közlekedők megértését és türelmét.