A térségben a vízminőséggel is vannak gondok az elégtelen nyomás miatt a csőfalakról leváló biofilmréteg miatt. A Zalavíz Zrt. közleményben tudatta: több épületbe egyedi nyomásfokozót építettek be, de átfogó megoldásra volt szükség. Ez pedig a víztorony felépítése, ami nemrég elkezdődött KEHOP-támogatással. A projektben régi ivóvízvezetéket is cserélnek. A munka őszre fejeződik be, addig forgalomkorlátozásra kell számítani a Páterdombon.