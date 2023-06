Konzorciumi együttműködésben valósult meg a bicikliút felújítása, melynek vezető partnere Zala Vármegye Önkormányzata volt, együttműködve a tulajdonos Lenti, Rédics és Külsősárd települések önkormányzataival. A fejlesztésre fordítható támogatás összege közel félmilliárd volt.

Az avatón elsőként Soós Endréné, Rédics polgármestere szólt a megjelentekhez és mondott köszönetet az érintetteknek a település lakói számára jelentős beruházásért, mely amellett, hogy a napi közlekedést segíti, a sport és a turizmus szempontjából is fontos.

Ezután Horváth László, Lenti polgármestere beszélt a projektről. Kiemelte, hogy már felújított kerékpárúton lehet eljutni akár Rédicsen túl Hetésig és a szlovén határig, és kapcsolódni lehet az Eurovelo 13 nemzetközi kerékpáros útvonalhoz. A beruházás műszaki paramétereiről is szólt a polgármester, a több mint 4,3 kilométer hosszú bicikliút szélessége 2,5 méter, kétréteg aszfaltburkolattal fedték a szakaszt, illetve innovatív technológiát is alkalmaztak.

A bicikliút különlegessége, hogy "világít", mivel fotolumineszcens tulajdonsággal rendelkező boroszilikát anyagú szemcséket építettek be a burkolatba, melyek a nappali fényt magukba szívják, és éjszaka fluoreszkálnak. Mindez növelik a forgalombiztonságot, a láthatóságot, egyben turisztikai attrakciót is ad a térségben, hisz szép látványt is nyújt sötétben, ha nem vetül rá lámpafény.

A kerékpárút sötétben

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett a rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, hogy a közeli 86-os számú főúton naponta közel 5 ezer jármű közlekedik, a 75-ös főúton pedig 4 ezer, a nagy forgalom a közeli települések számára problémát jelent, de a városokban is gondot okoz a nagy autós forgalom. Ezért egyre inkább felértékelődnek a kerékpárutak és azok fejlesztései. A politikus arra biztatott mindenkit, hogy, ha lehet, autó helyett közlekedjenek kerékpárral. Hozzátette, hogy szeretné, ha választókörzete három városát, Lenti, Zalaegerszeget és Zalalövőt összekössék kerékpárúton.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke pedig szólt a 2014-ben elkezdett Zala Kétkeréken programról, melynek célja, hogy a Területi Operatív Program keretében fejlesszék a vármegye kerékpáros hálózatát. Az előző és jelen uniós ciklusban összesen 6,5 milliárd forintot határoltak el ezekre a beruházásokra. A vármegyegyűlés alelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerékpáros fejlesztéseket bemutató országos honlapon is jól látszik, hogy Lenti térségében magas az épített utak száma, ami nem véletlen, hiszen a térség turisztikájának nagy hasznára vannak a biciklizhető szakaszok, melyek mentén a turisták felfedezhetik a környéket.

A kerékpárutat végül Pete Polgár Máté rédicsi plébános áldotta meg.