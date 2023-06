Újabb fontos beruházás zárult Csesztregen nemrégiben, a Deák Ferenc utca aszfaltozása történt meg 550 méter hosszban, a munkálatok érintették az ott található buszfordulót is. A fejlesztést a Magyar falu programban elnyert mintegy 28 millió forintból valósították meg.

Bedő Róbert polgármester arról tájékoztatott, hogy nem csak aszfaltozás történt, azt megelőzően sikerült a már elavult vízvezeték-hálózatot is megújítani a Deák mellett a Petőfi, illetve Kossuth utca egy részén is. Ezen munkálatok tavaly ősszel elhúzódtak, ezért az aszfaltozásra, az útszakasz megújítására az utóbbi két hétben került sor.

A kivitelező kiváló munkát végzett - tette hozzá a polgármester, így ez az utca is szép színfoltja lett a településnek. Arról is beszélt, hogy a képviselő-testület azt tűzte ki célul a jelenlegi önkormányzati ciklus végére, hogy a község belterületi úthálózatát helyreállítják, a Deák Ferenc utca volt az, amely régóta beavatkozást igényelt, most ezt sikerült rendbe tenni, így lassan eléri a faluprogram azt a célt, hogy a településeken minden út, járda és középület megújuljon.

Részt vett az eseményen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is, aki arról beszélt, hogy a Magyar falu programot négy éve indították el, és tíz év alatt szeretnék elérni a polgármester által felsorolt célokat. Mint mondta: a falvak folyamatosan fejlődnek minden téren, a jelen egyik kihívása, megoldandó feladata a mostani európai uniós ciklus végére, hogy minden településen, ahol még nincs, kiépítsék a szennyvízhálózatot.

A csesztregieknek gratulált az újabb fejlesztéshez és a rendezett településképhez.