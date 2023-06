A hívek kora reggel nekiálltak feldíszíteni a szabadtéri oltárt, fél hét tájékán azonban hatalmas eső zúdult alá. "De a leglelkesebbek úgy határoztak, hogy azért csak készítsünk egy úrnapi oltárt, hátha ki tudunk menni" - olvasható a beszámolóban.

Zöld ágakkal, virágokkal, terítővel, szentképpel díszítették az oltárt, s 10 órakor, a szentmise kezdetére szinte ki is sütött a nap. Így a szentmise végén „rövidített” szertartással megtartották az úrnapi körmenetet. Mint írják, a virágszirmokat hintő gyermekek lelkesedése mindent felülmúlt: akár a városi keresztútra is elegendő rózsaszirommal hintették be a templom előtti teret.

Molnár János plébános baldachin alatt viszi az Oltáriszentséget

"A szentmise után még sokáig volt kedv és nyitottság arra, hogy a templom mellett beszélgessünk, vidáman együtt legyünk. Igazán szép ünnepé lett ez a nap!"