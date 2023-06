A Gyenesdiáson tartott sajtótájékoztatón Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a közös projekt talán legnagyobb erénye az együttműködés, hiszen a települések és ezáltal a térség fejlődéséhez párbeszédre és összefogásra van szükség, ami megvan Zala Balaton-parti önkormányzatai között. Ezek a beruházások – bár nem közvetlenül kerékpáros fejlesztések – kapcsolódnak a Balatoni Bringakörhöz.

– Az elmúlt években jelentősen nőtt a kerékpárosok száma, éppen ezért az ilyen jellegű fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli – szögezte le Nagy Bálint. – 2017 óta 340 kilométer új kerékpárút épült Magyarországon és 85 kilométeren korszerűsítettek már meglévő szakaszokat. Emellett a 205 kilométeres Balatoni Bringakör teljessé vált idén tavasszal a balatonrendesi rész megépítésével, s a teljes kör több mint a fele már megújult.

Gyenesdiás 192 millió forintból, Aquatika néven kilátódombot és élménykertet alakít ki a bringaút mentén, ami kerékpáros pihenőt és játszóteret is magába foglal.

Újabb százmilliókból fejleszthetnek. A sajtótájékoztató előtt (b-j) Gál Lajos, Pali Róbert, Biró Róbert és Nagy Bálint

Fotó: Péter B. Árpád

– Harminc méter átmérőjű dombkilátó épül, amelyben vizesblokkot is kialakítunk – összegzett Gál Lajos, a nagyközség polgármestere. – Interaktív ökoturisztikai élményelemeket tervezünk ide, s lesz egy vizes játszótér is, amely egyedivé, egyedülállóvá teszi ezt a projektet. Emellett szeretnénk a kerékpárosoknak olyan korszerű pihenőt, töltőpontot kialakítani, amely itt a gyenesi Lidóstrand mentén szintén attrakciót jelentene.

Vonyarcvashegy valamivel több mint 210 millió forintot nyert, amelyből egyrészt felújítják az utolsó épen maradt halászhajót, a Süllő II-t, amelynek környezetében Érték vagy! elnevezéssel parkot alakítanak ki, amelynek első eleme egy halászkert lesz, amely

négyévszakos élményt kínál majd. A másik projektet a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesülettel közösen nyerte el a helyhatóság a Szent Mihály-dombi élménypark és pihenőhely fejlesztésére.

– Most már ott megkezdődtek a munkálatok – fogalmazott Pali Róbert, a nagyközség első embere –, épül például egy vizesblokk, s olyan kulturált, minőségi, madárfüttyös parkot szeretnénk létrehozni, ahol a helyi lakosok és a térségből érkezők akár feltölthetik a kerékpárjukat, vagy biztonságosan tárolhatják azt. Ezen felül élményelemeket tervezünk, s az ökotudatosság jegyében, a természetbe illő épületekkel, attrakciókkal kedveskedünk az idelátogatóknak.

Balatongyörök 300 millió forintot nyert a templom körüli, történelmi településmag felújítására, folytatva a 10 évvel ezelőtti beruházást. Azóta saját forrásból szépítették, korszerűsítették a Kossuth és a Petőfi utca közötti szakaszt, most pedig befejezhetik a turisztikai célú rehabilitációt, természetesen megőrizve a műemléki jelleget.

– Nemcsak távolról érkeznek hozzánk turisták, hanem a környező településekről is sokan jönnek, hiszen belátható távolságra vagyunk akár Keszthelytől, Hévíztől is, s értékeink hétvégente minden családot hívogatnak – szögezte le Biró Róbert polgármester. – A látogatók igényes, szép környezetbe érkezhetnek, ahol kiváló vendéglátóhelyek is várják őket, és ezek forgalmát is növelheti majd ez a rendezett tér.

A beruházások a tervek szerint már idén megkezdődnek, és a következő turisztikai szezonra át is adják ezeket.