"Május 7-én hosszú, ámde mozgalmas buszút várt ránk. Több osztálytársunk előre felkészült és az utazás alatt rövid ismertetőt tartott egy-egy fontos településről vagy történelmi jelentőségű helyről (Besztercebánya, Nyitra, Rózsahegy). Első állomásunk Zakopane volt. A város jellegzetes alpesi stílusú házai és a hegyvidék gyönyörű látképe tárult elénk. Megtekintettük a híres fatemplomot, az ótemetőt, ahol leróttuk tiszteletünket az alapítvány névadójának sírjánál, majd sétáltunk egy kicsit a hangulatos belvárosban is.

Május 8-án a napot tutajozással kezdtük a Dunajec folyón. A hűvös hegyi levegő ellenére élveztük a gyönyörű kilátást a környező hegyoldalakra. Délután Krakkó felé vettük az irányt. A szállás elfoglalása után a belváros utcáit járva felfedeztük a környéket. A nyüzsgő belváros méltán híres turisztikai központ, forgatagában mi is elmerültünk. Másnap idegenvezető kíséretében megnéztük a Wawel-dombot: a waweli sárkányt, mely tüzet is fúj, a lélegzetelállítóan monumentális székesegyházat, melyben megtekintettük a magyar vonatkozású királysírokat: Hedvig, II .Ulászló, Nagy Kázmér síremlékét, illetve Báthory István sírját. A Zsigmond toronyból, ahol Lengyelország legnagyobb harangja található, csodálhattuk meg a lenyűgöző panorámát. Sétánk során az óváros más részein is jártunk, így a Mária-templomban, a híres krakkói egyetem épületénél és a város pezsgő főterén is.

Délután hosszú túrát tettünk a wieliczkai sóbányában, mely 1978 óta az UNESCO világörökség listáján szerepel. 135 méter mélyre hatoltunk a föld felszíne alá, ahol szerteágazó járatok, gyönyörűen kidolgozott kamrák és sóból készült csillárok, szobrok tették felejthetetlenné a programot. Megnéztük többek között a Wessel tavat és a gyönyörű Szent Kinga kápolnát is. Kirándulásunk utolsó napján meglátogattuk az Auschwitz-Birkenau Emlékhelyet és Múzeumot. A 3 órás, vezetett program alatt részletes képet kaptunk az ott történt szörnyűségekről. Azt hiszem a hallottak és a látottak mindannyiunkban mély nyomot hagytak. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy részt vehettünk ezen a kiránduláson. Rengeteg maradandó élménnyel és emlékkel gazdagodtunk, s többünkben megfogalmazódott: ide újra el kell jönni!

Czigány Mátyás, Mayer-Zsuppányi Csenge, Kustán Alexandra, Salamon Sára