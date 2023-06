Ezt a megállapítást Balaicz Zoltán polgármester tette a Toposháza utcai beruházás kapcsán.

A részletekről június 7-én, szerdán a helyszínen tartottak tájékoztatót.

Korábban a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) támogatásával elkészültek az itt lakók által is évtizedek óta várt közműfejlesztések. Ennek része a Bazita-Gellénháza közötti ivóvíz-nyomóvezeték kiépítése nyomásfokozóval, 300 köbméteres víztoronnyal. Ezek befejeztével megkezdődött a Toposháza utca teljes felújítása, amit az arányos városfejlesztés elvét szem előtt tartva a Kovács Károly városépítő programban finanszíroznak közel negyedmilliárd forint értékben, mondta a polgármester.

Szilasi Gábor önkormányzati képviselő arról számolt be, hogy felújítás során a Bazitai utcától délre eső 1280 méteren hideg remix technológiával építik ki az új burkolatot. Ennek részeként a megemelkedő pályaszinthez igazítják a kapubejárókat, a csapadék elvezetése érdekében a beton elfolyókat, szegélyeket is kicserélik. A nyílt vízelvezető árkokat kitisztítják, a szükséges helyeken burkolják. Mint Szilasi Gábor kiemelte, az elmúlt másfél évtized legnagyobb útfelújítását jelenti ez a munka, amit az utca kétszáz lakója már régóta várt. Szólt már befejezett bazitai fejlesztésekről is, hiszen nemrég új játszótér épült, tavaly felújították a templomot és a környezetét.