A programot ismét nagy az érdeklődés kísérte, nemcsak az egykori Zala vármegyéből, de a vármegyehatárokon túlról, Ajkáról is érkeztek csapatok. A megnyitón dr. Gyuricza László, a Zalai Földrajzi Társaság elnöke köszöntötte a diákokat, pedagógusokat, és ismertette a verseny menetét.

Minden évben izgalmas napnak néznek elébe a diákok, mikor elindulnak a Hód-napi akadályversenyen és bejárják Iklódbördőce határát, átkelnek a Cserta-patak fölött a régi hídon, közben pedig az állomásokon tudásukról számot adnak. Így volt ez idén is, általános és középiskolás egységek indultak neki az útnak a Mároki-kápolnáig, közben 8 állomáson kaptak feladatokat, volt, ahol énekelniük kellett, illetve különféle kérdésekre válaszolni. Az elméleti témák közt szerepelt egyebek mellett a Kerka-mente Naturpark, főképpen a Cserta- és a Kerka-völgy természeti értékei, kiemelten a hódok, Göcsej, Őrség és Hetés természeti és épített öröksége, hagyományai, népdalai, nyelvjárása és a trianoni évforduló is előkerült. Előzetesen a csapatok menetlevelet is készítettek, illetve összegyűjtöttek 20 tájszót a lakóhelyükön.

A Magoncok csapata, jobbra Barna Máté felkészítő

Az eredményhirdetést a Mároki-kápolnánál tartották, miután szerencsésen megérkezett mindenki. Az általános iskolások közt első lett a Réti sasok csapata a Muraszemenyei Általános Iskolából, a középiskolások közt a Magoncok végeztek az első helyen a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnáziumból. A közel 200 résztvevőnek az ebédet Iklódbördőce önkormányzata biztosította.

A középiskolai kategóriában az első helyezetteknek a kupa mellett különdíjként utazási bónt is felajánlottak a szervezők idén is. A diákok a MFT Zalai Osztályának a tanév végét lezáró (június 23–25.) „Bosznia-Hercegovina és Horvátország legfiatalabb nemzeti parkja, s egy kis Adria…” elnevezésű tanulmányútján vehetnek részt.

A Réti sasok csapata, jobbra Bedő Ildikó felkészítő

Helyezések:

Általános iskolák:

1. Réti sasok - Muraszemenyei Általános Iskola

2. HÓD-ok - Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola

3. Lovászi hódítók - Buda Ernő Körzeti Általános Iskola

4. Városi hódok - Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola

4. Ürgék - Muraszemenyei Általános Iskola

6. Túrázók - Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa

6. Platán - Letenyei Andárssy Gyula Általános Iskola

Középiskolák:

1 Magoncok - Mindszenty József Ált. Isk., Gimnázium, Zalaegerszeg

2 Hídrobbantók - Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

3 Hódkórosok - Gönczi Ferenc Gimnázium

4 Esmeralda - Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

5 Hódfarkok - Kétnyelvű Középiskola, Lendva

6 Hódok Hada - Gönczi Ferenc Gimnázium, Lenti