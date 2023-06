A területi átrendezések csak vasi plébániákat – a celldömölki Szent Miklós plébániát, illetve a gérceit, a hosszúperesztegit és a jánosházait érinti, a személyi változások azonban Zalát, illetve a zalai hívők által jól ismert, korábban itt szolgált, vagy vármegyénk területén született egyes papokat sem kerülik el. Ennek értelmében a lovászi származású, korábban többek közt Letenyén és Zalaháshágyon is szolgáló Orsos Zoltán atya a celldömölk-alsósásági plébániáról Kőszegre kerül át, ahol egyrészt a templomigazgatóság igazgatója lesz, mellette pedig az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium iskolalelkészi feladatait is ellátja.

A korábbi gellénházai plébános, Várhelyi Tamás – aki annak idején a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébánia káplánja is volt – a jövőben a sárvári Szent László plébániát vezeti, de az ugyancsak sárvári Szent Miklós plébánia irányítását is rá bízza a megyéspüspök. A korábbi becsehelyi plébános, Kirner A. Zoltán atya a szalézi rendben eltöltött próbaideje befejezését követően kőszegi plébános lesz. A kilencvenes évek végén Letenyén is szolgált Merkli Ferenc vasszécsényi plébános egy évre Rómába megy tanulmányi szabadságra, doktori disszertációjának befejezése érdekében. Az áldozópapi szolgálatát 2012 és 2014 között a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna templomban kezdő Óra Krisztián sárvári plébános-helyettesi minőségben a helyi Szent László Katolikus Iskola iskolalelkésze lesz, továbbá a szintén sárvári Szent Miklós Plébániához tartozó egyházközségek lelki gondozásával is őt bízza meg dr. Székely János. Köbli Tamás atya – aki 2013 és 2018 között Lenti plébánosa volt – Szentpéterfán szolgál tovább.

A korábbi becsehelyi plébános, Kirner A. Zoltán atya is visszatér a szombathelyi egyházmegye kötelékébe

Fotó: Gyuricza Ferenc

A salomvári származású Bodorkós Áron újmisés papként Szombathelyre kerül, ahol a Boldog Brenner János Kollégium és Iskolaközpont iskolalelkésze lesz. A zalaegerszegi születésű, 2017-18-ban Lentiben káplánként szolgáló Kaszás Csaba Richárd hosszúperesztegi plébános lesz, elődje, Budai Zoltán atya – aki 1991 és 1993 között pákai káplán is volt - plébános-helyettesi minőségben a salköveskúti plébánia területéhez tartozó Vasasszonyfa, Tömörd és Söpte lelkipásztori gondozását látja el.

Az egyházmegye diakónusai közül a zalai kötődésű Járfás Ádám a körmendi plébánián, míg Rákos József a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánián lát el féléves pasztorációs gyakorlatot. A püspöki rendelet egy helynöki kinevezést is magába foglal, a jövőben Wimmer Roland, korábbi sárvári plébános felel az egyházmegye gazdasági ügyeiért.