Semmelweis-napi elismerések a zalaegerszegi városházán

Hagyománnyá vált Semmelweis-naphoz kötődő házi ünnepséget rendeztek a zalaegerszegi polgármesteri hivatalban. Ez alkalommal Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte nemcsak az ez évben kitüntetéssel elismert házi- és fogorvost, asszisztenst és védőnőt, hanem általuk minden kollégájuknak, akik a város lakosságának egészségéért dolgoznak. Az első díjazott dr. Keglovics Bernadett háziorvos volt, aki nem tudott részt venni, később veszi át a díjat. A doktornő 2020. szeptember 21-én nyugdíjba ment, majd 2022. december 31-én pedig befejezte háziorvosi tevékenységét. Zalaegerszeg önkormányzata a Semmelweis Nap alkalmából Kis György Gergelyné asszisztensnőt részesítette elismerésben. A harmadik díjazott, Vizsyné Kulcsár Krisztina védőnő 2003-ban szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző szakán, Szombathelyen. A diploma megszerzése óta dolgozik Zalaegerszegen az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél, területi védőnőként. Zalaegerszegen született dr. Darabos Beatrix fogszakorvos is, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Szakán végzett, 1991 szeptemberétől dolgozik a zalaegerszegi fogorvosi alapellátásban. Ötödikként vehetett át elsimerést Kis Szilvia fogászati asszisztens, aki a Deák Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában tett érettségi vizsgát követően a Zala Megyei Kórház újszülött osztályán kezdte meg egészségügyi tevékenységét, majd 2007-ben fogászati asszisztens és dentálhigiéniai vizsgát tett.

Közgyűlést tartottak Nagykanizsán - Kilépés a társulásból

A közgyűlés többsége úgy döntött, hogy Nagykanizsa 18 év után kilép a kistérségi társulásból. Mint ismeretes: Nagykanizsa és a társulási kistelepülések között pár hónapja mérgesedett el a viszony, miután az Éljen VárosuNK! Egyesület! visszahívta Balogh László polgármestert a társulási tanácsból és helyére dr. Schauta Marcell képviselőt delegálta, aki már az első találkozáskor ultimátumot adott a társulásnak, miszerint adják át használatra társulás központjaként működő Bajza utca 2. szám alatti ingatlant, mert ott idősellátó intézményt akarnak kialakítani. Miután a társulás nem engedett a zsarolásnak, az ÉVE frakció úgy döntött, készüljön előterjesztés a kilépés jogi és pénzügyi lehetőségeiről. Ezt az előterjesztést fogadta el hétfőn a közgyűlés, jóllehet Balogh László polgármester és a Fidesz frakció több tagja is óva intette ettől a döntéstől a közgyűlési többséget birtokló ÉVE frakciót. Mint elhangzott: Nagykanizsa sokat profitált a társulásból, hiszen az elmúlt közel két évtized alatt több százmillió forint pályázati támogatás érkezett a városba, ráadásul a kilépéssel a város azt üzeni a környező kistelepüléseknek, hogy nem tekinti partnernek a falvakat.

Évente találkoznak és megosztják egymással tapasztalataikat

A 32 éves kapcsolatuk alatt már legalább tucatszor ellátogattak egymáshoz, a napokban a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének cirka 20 fős küldöttsége érkezett a Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesülethez vendégségbe. Ezúttal Zalaegerszegen, a botfai közösségi házban vertek tanyát, ahol a zalaiak Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke vezényletével frissen sült lángossal fogadták a vidám, szlovén muravidéki magyar csapatot. Ezt követően egy kis szakmai továbbképzésként a híres nagykutasi gyümölcsösbe vitték vendégeiket tanulmányútra, a tájékoztatásról Németh Miklós, volt városi főkertész, az egyesület szaktanácsadója gondoskodott. A kirándulóbuszukkal körbe járva nem csak megcsodálhatták a kifeszített jégháló alatt mintegy 30 hektáros almafa-rengeteget, a gyümölcsüket érlelő barackfákat, az addig tekintélyes, terebélyes lombú óriásként ismert karcsú, huzalokra kifeszített ágú "mini" cseresznyefákat, hanem be is vásárolhattak az utóbbiak terméséből, az idén ugyanis nem csak Zalában, hanem Csente és a szomszédos Lendva környékén is elfagyott a cseresznye.

Lelkileg feltöltődve térhetett haza a nagykanizsai Magvető közösség

Második alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Magvető közösség a felnőtteknek szóló imatábort a somogyi Kaposszentbenedeken, egy lelkigyakorlatos központban. A mintegy 90 résztvevővel együtt ízelítőt kaptak a fiataloknak tartott imatáborokból, fűszerezve az Antióchiaban alkalmazott tanúságtételekkel és a Magvető közösség zenéjével. A résztvevők az ország minden részéről érkeztek, többségében a Kaposvári Egyházmegyéből. A zalaújlaki származású Antal Zsolt atya tanúságtételével indult a tábor, fogalmazott Némethné Horváth Emília szervező. Másnap Varga László püspök atya tanította a résztvevőket, miközben a Mária a kereszt alatt jelenetet is feldolgozták. A Magvető közösség imasétája mindenkinek egyfajta istenélményt, istenkapcsolatot adott. S amíg néhányan az állomásokon tartózkodtak, addig Simon András grafikus művész tett tanúságot a munkásságában Isten jelenlétéről, illetve válaszolt a feltett kérdésekre. Mindenki feszült figyelemmel kísérte és magával vitte a csodás gondolatokat, rajzokat. A záró szentmisén Világos Krisztián atya a csodák legfontosabb elemére hívta fel figyelmüket, magára Jézusra, akinek mindent köszönhetnek.