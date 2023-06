A civilek mutatkoztak be a vállalkozóknak, másként Zalaegerszegen

A civilek mutatkoztak be a vállalkozóknak, másként Zalaegerszegen. A hagyományteremtő céllal és az országban elsőként megrendezett civil - vállalkozói workshopon forgószínpadszerűen nyolc egyesület tartott néhány perces bemutatót az általuk felkínált szolgáltatásokról, valamint támogatásra érdemes, értékteremtő kezdeményezésükről. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Sifter Rózsa főispán, aki beszédében kiemelte, a kormány 2010 óta három és félszeresére növelte a civil szervezetek támogatását, amely 2018 és 2022 között ötmilliárd forinttal nőtt. Ezzel is kifejezve a civilek megbecsülését, hiszen gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyekre az államnak, illetve az önkormányzatoknak nincs lehetősége. Innovatívnak nevezte a civilek és a vállalkozások találkozójának megszervezését Balaicz Zoltán polgármester. Zalában 258 település található, köztük olyan, ahol mindössze tizenegyen élnek, és számos olyan, ahol tizenegy vagy több civil szervezet működik, ők hozzák a színt, az ízt a közösség életébe. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg. Hozzátette, nélkülük, nem működhetnének jól a települések.

Telt házas fórumot tartott Keszthelyen a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A kereszténység magyarországi és európai helyzetét vették górcső alá a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének telt házas keszthelyi fórumán. A Balaton Színházban Makláry Ákos, a szervezet elnöke, Aradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője és Horváth Szilárd, az MTVA – a pápalátogatás közvetítésében is fontos szerepet játszó – vezető munkatársa mondta el gondolatait. Elöljáróban Tál Zoltán, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa felidézte: a KÉSZ fórumsorozata 2022 novemberében indult, s eddig már hét nagy sikerű estet tartottak szerte az országban. Téma volt az oktatás, az egészségügy, az Európai Unió, a keresztény értékrend, a hazaszeretet, illetve az egyház és az állam ideális kapcsolata is. Ákos atya kiemelte, most a legnagyobb nehézséget az ukrán-orosz háború okozza, amely megosztottságot is okoz az EU-ban. Éppen ezért fontos, tette hozzá, hogy megmutassák, mire vezethető vissza a kontinenst behálózó nézeteltérés, s ebben hol a helye a kereszténydemokrata gondolatnak.

A szobrászati szakkör kiállítása a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ

Mű-terem - Gesztusaink címmel nyílt meg a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi előcsarnokában a városi szobrászati szakkör kiállítása, melyen több általános és középiskolából 18 fiatal munkáját láthatják az érdeklődők. A tárlatról a Péterfy-iskolában működő szakkör vezetője, Babati Csaba vizuális nevelő tanár beszélt. Elmondta: a diákok nyitottak, és a foglalkozáson megismerik a szobrászatban használt anyagokat, illetve elsajátítják, milyen eljárásokra van szükség, hogy elkészüljön a remekmű. Az utánpótlás fontosságát hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Molnár Gábor, a Kőrösi-Péterfy iskolák igazgatója, aki hozzátette: a mostani fiatalok szorgalmasan és kitartóan több órán át dolgoztak a tárlat összeállításán. Régi álom és elképzelés vált valóra azzal, hogy a hajdan Nagykanizsán már működött városi szintű alkotói szakkör újra értéket, színt vitt a város életébe – mondta Czémánné Balog Timea, a Nagykanizsai Tankerületi Központ köznevelési és jogi osztály vezetője.

Érdekegyeztető konferenciát rendezett a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete

Érdekegyeztető konferenciát tartott Nagykanizsán a Honvéd Kaszinóban a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete. A rendezvényen elsőként a civil szervezet elnöke, Tejfel József adott átfogó képet a zalai romák helyzetéről, majd Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos beszélt az elmúlt 10-12 évben végzett munkáról, s mindazokról a feladatokról, melyeket el kell végezni a roma társadalom felemelkedése kapcsán. A rendezvényen részt vett Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is. Azokon a településeken, ahol együtt lehet dolgozni a roma nemzetiségi önkormányzattal, szemmel látható eredményeket sikerült elérni, de sajnos az együttműködés nem mindenhol adott – mondta az elnök. Sztojka Attila kormánybiztos arról beszélt, hogy 2010 után a romák helyzete is jobbra fordult, hiszen a segélyek helyett munkát kaptak. A kormánybiztos ugyanakkor éles kritikával illette az Országos Roma Önkormányzatot, mely szervezet szerinte sem korábban, sem pedig most nem képes valós érdekképviseletre. Sztojka szerint a következő nemzetiségi önkormányzati választásokon a megfelelő jelöltekre kell szavazni.

Fél kilométer hosszan újult meg a Klapka utca

Közel fél kilométer hosszban újították fel Zalaegerszeg csácsi városrészében a Klapka György utcát. Balaicz Zoltán polgármester utalt rá, a Kovács Károly városépítő programból finanszírozza az önkormányzat az utak, járdák, parkolók rekonstrukcióját, amire a 2021-24 közötti időszakban 15 milliárd forintot tud költeni a város. A program 91 helyszínt érint, ezek egyike a Klapka utca, ahol 237 millió forintból valósult meg a beruházás. Vigh László országgyűlési képviselő felújítás kapcsán kiemelte, naponta több tízezer autó terheli a város útjait, ezért azokat karbantartani, a közlekedést kiszolgálni komoly kihívást jelent. A városrész fejlődését az itt élők az alapján is megítélik, milyen állapotban vannak a közterületek, mondat Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő. Örömteli a változás, hogy nemcsak az út burkolata újult meg, a járda is hasonló változáson esett át, a gépkocsibeállók száma gyarapodott, az Izsák-iskola előtt immár 49 jármű számára van térkövezett várakozóhely, sorolta.

