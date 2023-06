A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdánként egy cikksorozatban igyekszik hasznos tanácsokkal ellátni a lakosságot, elsősorban a társasházban élőket. Kiemelt célunk, hogy figyelemfelhívásunkkal segítsük elkerülni a zalaegerszegi Holub József utcai tűzhöz hasonló eseteket. Negyedik részünkben azokat a megelőzési tanácsokat vesszük sorba, amikkel elkerülhető az elektromos tűz.

A lakástüzek egyik leggyakoribb oka az elektromos áram: zárlat, nagy átmeneti ellenállás, túlterhelés vagy például egy hibás készülék. Ezek a tüzek nemcsak nagy anyagi károkat okozhatnak, hanem veszélyeztetik az életünket, egészségünket is. Az utóbbi időben egyre több olyan eszközzel vesszük körbe magunkat, nem is sejtve, hogy mekkora veszélyt engedünk be otthonainkba.

Mik lehetnek ezek az eszközök?

Háztartási kisgépek , mint például a vasaló, a hajszárító, a kenyérpirító, a kávéfőző vagy a mikrohullámú sütő. Ezek a készülékek gyakran hibásak, túlterheltek vagy elöregedtek, és könnyen túlmelegedhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak. Emellett sokan hagyják őket bekapcsolva, illetve felügyelet nélkül, ami növeli a tűzveszélyt. A közelmúltban Keszthelyen egy társasházban kigyulladt egy kenyérpirító, ami enyhe füstmérgezést okozott az ott élőnek. Lakástűz – köszönhetően a szomszédnak – nem lett, de a konyhai gépek tönkrementek.

Fűtőberendezések , mint például a fűtőtest, a hősugárzó, az elektromos takaró vagy a melegítőpárna. Ezek a berendezések nagy mennyiségű hőt termelnek, és ha érintkeznek éghető anyagokkal, mint például ruhák, függönyök vagy bútorok, akkor meggyújthatják őket. Emellett sokan nem ellenőrzik rendszeresen az állapotukat, vagy nem használják őket megfelelően.

Elektromos vezetékek , mint például a hosszabbítók, az elosztók vagy a csatlakozók. Ezek a vezetékek gyakran sérültek, elszíneződtek vagy meglazultak, és könnyen szikrát pattanthatnak ki vagy átmelegedhetnek. Emellett sokan túlterhelik őket túl sok készülék egyidejű használatával, vagy elrejtik őket szőnyegek alatt, vagy bútorok mögött.

Lítium-ion akkumulátoros eszközök, mint például a mobiltelefonok, a laptopok vagy az elektromos rollerek. Ezek az eszközök nagy energiát tárolnak, és ha túltöltik őket, nem megfelelő töltőt használnak hozzájuk, vagy sérülnek valamilyen módon, akkor belső rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy robbanást eredményezhet. Zalaegerszegen, a Holub József utcában éppen egy töltőn lévő elektromos roller okozhatott tüzet.

Mire kell odafigyelnünk, hogy elkerüljük a tüzet?

Ne használjunk sérült vagy gyenge minőségű elektromos vezetékeket, dugaszolókat vagy elosztókat! Ha észlelünk bármilyen szagot, füstöt vagy melegedést az elektromos berendezéseknél, azonnal húzzuk ki a konnektorból és cseréljük ki őket! Ne terheljük túl a hálózatot túl sok készülék egyidejű használatával! Ha lehetséges, használjunk energiatakarékos izzókat és készülékeket, amelyek kevesebb áramot fogyasztanak!

Ne hagyjunk bekapcsolva olyan elektromos készülékeket, amelyeket nem használunk, például vasalót, hajszárítót vagy kávéfőzőt. Különösen figyeljünk oda a gyerekszobában lévő játékokra és díszvilágításokra! Ne tegyünk semmilyen éghető anyagot az elektromos készülékek közelébe, például függönyt, ruhát vagy papírt. Tartsuk tisztán a készülékek környezetét!

Ne tegyük ki az elektromos készülékeket nedvességnek vagy hőhatásnak. Ne használjunk elektromos fűtőtestet a fürdőszobában vagy a konyhában! Ne töltsük túl a lítium-ion akkumulátoros eszközeinket, például mobiltelefonokat, laptopokat vagy elektromos rollereket. Ne hagyjuk őket a töltőn éjszakára, vagy napközben felügyelet nélkül! Ne használjunk nem eredeti, vagy nem megfelelő töltőt. Ha az akkumulátor duzzadt, meleg vagy szivárog, ne használjuk tovább és vigyük szakszervizbe!

Ajánlatos az otthon elvégzendő, elektromos hálózathoz tartozó munkálatokat szakemberrel elvégeztetni, hiszen a házi barkácsolásból, ha kevésbé értünk hozzá, akkor akár komoly kockázatot is vállalunk. Például a réz és az alumínium vezeték összekötése nagyon veszélyes, mert ezek a fémek kémiai és fizikai szempontból nem kompatibilisek. Ha közvetlenül érintkeznek egymással, akkor oxidáció, korrózió, hőtágulás és elektrolízis reakciók lépnek fel, amelyek gyengítik az érintkezést, növelik az ellenállást és túlmelegedést okoznak.

Ez pedig tüzet vagy rövidzárlatot idézhet elő. Ezek összekötésére a csavarozás, a sodrás vagy a forrasztás sem alkalmas hosszútávon, ezek nem biztonságosak és nem tartósak. Csak a speciálisan erre a célra tervezett önszorító összekötő elemek alkalmazása jöhet szóba, amelyeket úgy terveztek, hogy biztosítsák a folyamatosan a mechanikai szilárdságot az elektromos vezetéshez a réz és az alumínium között.

Mit tehetünk mi?

Megnézhetjük például, hogy a vezetékek, dugaszolók és elosztók nincsenek-e megsérülve, elszíneződve vagy meglazulva. Ha igen, akkor ki kell cserélni őket. Ellenőrizhetjük, hogy a biztosítékok és a megszakítók megfelelően működnek-e. Ha például túl gyakran kioldanak, vagy nem kapcsolnak le időben, akkor hibásak lehetnek. Azt mi magunk is érzékelhetjük, hogy a készülékek nem melegednek-e túl vagy nem adnak-e ki furcsa hangot. Ha igen, akkor a használatát azonnal be kell fejezni, vagy szervizbe, vagy hulladékudvarba kell vinni! Amennyiben a lítium-ion akkumulátoros eszközünk duzzadt vagy szivárog, akkor nem szabad használni!

A bizonytalan eredetű, gyenge minőségű, jellemzően olcsóbb elektromos termékek tűzvédelem szempontjából nagyon veszélyesek lehetnek. Ezek a termékek gyakran nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, nem rendelkeznek megfelelő tanúsítványokkal vagy garanciával, és nem ellenőrzik őket a forgalomba hozatal előtt. Emiatt hibásak, meghibásodhatnak vagy túlmelegedhetnek, ami tüzet, vagy áramütést okozhat. Ezért nem ajánlott ilyen termékeket vásárolni vagy használni.

Ha mégis megtesszük, akkor:

Ellenőrizzük, hogy a termék rendelkezik-e CE jelöléssel, ami azt jelenti, hogy megfelel az európai uniós követelményeknek.

Ellenőrizzük, hogy a termékhez mellékeltek-e használati utasítást magyar nyelven, és hogy az tartalmaz-e fontos információkat a biztonságos használatról.

Ellenőrizzük, hogy a termékhez tartozik-e garancialevél vagy számla, amely igazolja a vásárlást és a jótállást.

Ellenőrizzük, hogy a termék nem sérült-e szállítás közben, és hogy nem ad-e ki furcsa hangot vagy szagot használat közben.

Ellenőrizzük, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e az elektromos hálózathoz, és hogy nem terheli-e túl azt.

Egyre inkább terjednek az alternatív fűtési lehetőségek. Ezek közül több is járhat kockázattal tűzvédelmi szempontból. Például a fűtőszálas takaró megnövelheti a tűz kialakulásának kockázatát. Ha a termék belsejében megtörik a kábel, akkor rövidzárlat vagy szikra keletkezhet, ami meggyújthatja a takarót vagy az alatta lévő anyagokat. Emellett a fűtőszálas takaró túlmelegedhet, ha túl sokáig be van kapcsolva, vagy ha valami elzárja a hőelvezetését.

Zalában 2021-ben Zalakaroson egy meghibásodott elektromos hosszabbító miatt kialakult lakástűzben egy ember életét vesztette, 2022-ben Zalaegerszegen két helyszínen is szintén hosszabbítók okoztak lakástüzet! Zalakaroson ráadásul, 2021-ben egy helyi hotelben egy meghibásodott légkondicionáló miatt kiégett egy szoba.

Mi a helyzet a villámokkal?

Magyarországon évente átlagosan km²-ként két villámcsapás éri a földet, ami azt jelenti, hogy az ország területén évente több mint 186 ezer villámcsapás történik. A villámcsapások közül nem mindegyik okoz tüzet, de ha egy épületbe közvetlenül becsap, vagy ha a villám által létrehozott elektromos tér károsítja az épületben lévő elektromos berendezéseket vagy vezetékeket, akkor tűz alakulhat ki. A villámlás által okozott tüzek elkerülése érdekében a következő védekezési módszereket javasoljuk:

Villámhárító rendszer telepítése . A villámhárító rendszer célja, hogy biztonságosan levezesse a villám energiáját a földbe, és megvédje az épületet és a benne lévőket a villámcsapás közvetlen és közvetett hatásaitól. A villámhárító rendszernek megfelelően kell tervezni, kivitelezni és karbantartani, valamint meg kell felelnie az érvényes szabványoknak és előírásoknak.

Túlfeszültség-védelmi eszközök használata. A túlfeszültség-védelmi eszközök célja, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket és vezetékeket a villám által létrehozott elektromos tér vagy indukció hatásától. A túlfeszültség-védelmi eszközöket a villamos hálózatba kell beépíteni, és meg kell felelniük az érvényes szabványoknak és előírásoknak.

A berendezéseinket a villámlás során a következő módon óvhatjuk meg:

Ha lehetséges, húzzuk ki a berendezéseket a konnektorból, vagy kapcsoljuk le a biztosítékot, hogy megszakítsuk az elektromos áramellátást. Ez megakadályozza, hogy a villám által létrehozott elektromos tér vagy indukció károsítsa a berendezéseket vagy vezetékeket.

Ha nem lehetséges a kihúzás vagy a lekapcsolás, használjunk túlfeszültség-védelmi eszközöket, amelyek megvédik a berendezéseket és vezetékeket a villám által létrehozott elektromos tér vagy indukció hatásától. A túlfeszültség-védelmi eszközöket a villamos hálózatba kell beépíteni, és meg kell felelniük az érvényes szabványoknak és előírásoknak.

Ha van villámhárító rendszerünk, ellenőrizzük, hogy megfelelően működik-e, és hogy nincs-e sérülés vagy hiányosság rajta. A villámhárító rendszer célja, hogy biztonságosan levezesse a villám energiáját a földbe, és megvédje az épületet és a benne lévőket a villámcsapás közvetlen és közvetett hatásaitól. A villámhárító rendszert megfelelően kell tervezni, kivitelezni és karbantartani, valamint meg kell felelnie az érvényes szabványoknak és előírásoknak.

Tovább, ha biztonságban akarjuk tudni ingóságainkat, akkor érdemes bizonyos időközönként (1-3 év) felülvizsgáltatnunk az elektromos hálózatunkat! Ezzel sokat tehetünk a lakástüzek kialakulása ellen!