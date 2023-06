A dobronhegyi tetőn, a földmérő torony közelében nyúlik el az út mellett a máktábla, amely lilára festi a tájat. Csonkahegyhátat elhagyva, nem messze a falutól szintén lila a határ, itt húzódik a másik mező, amelyet a milejszegi Szak olajfeldolgozó üzem munkatársai ültetettek be az idén szintén mákkal. A mák lassan elvirágzik, de amíg ez nem történik meg, a virágaitól lila a határ. No meg piros is, mert a dobronhegyi tetőn rengeteg pipacs is nyílik a mák között.