Aki Zalaegerszegen vizes élményre vágyik, széles szortimentből válogathat. Ha adrenalinra és attrakciók széles skálájára van igénye, legyen kicsi vagy nagy, gyerek vagy felnőtt, akkor célszerű az AquaCity felé vennie az irányt, míg ha inkább a gyönyörű környezetben elterülő tópart és a háborítatlan nyugalom vonzza, akkor a Gébárti Tóstrand a jó választás. Aki épített medencében, bel- és/vagy kültéren szeretne úszni, esetleg nem akar a város széléig sem elautózni, betérhet a belváros szélén elhelyezkedő, tavaly átadott modern uszodakomplexumba, amely a legkisebbeknek is számos élményt kínál.

– A fesztiválok megrendezéséhez hasonlóan sokáig kérdéses volt, hogy a háború miatt kialakult nemzetközi gazdasági problémák, az energiaválság és mindezek negatív hatásai miatt idén nyitva lesznek-e a város vízi létesítményei – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Szerencsére folyamatosan fejlődik Zalaegerszeg gazdasága, a vártnál is nagyobb a helyi iparűzési adóból származó bevétel, és az energiaárak is mérséklődtek, így nemcsak fesztiválok lesznek, hanem kinyitnak a strandok is – teszi hozzá.

A tavaly megnyitott modern uszodakomplexum, előtérben a városi stranddal

Fotó: Pezzetta Umberto

Az AquaCity 21 éve, 2002-es megnyitása óta szolgálja a várost és annak vendégeit. Azóta számos változás történt a hazai turizmusban, az utazási szokásokban, Zalaegerszegen elkészült az új uszoda, tanuszoda és városi strand, az Alsóerdei Sport- és Élménypark, megújultak a múzeumok, azonban a város idegenforgalma szempontjából még mindig az AquaCity a húzóerő, hangsúlyozza a polgármester, hozzátéve: tavaly 78 441 látogatót fogadott a létesítmény, ahol idén, a szezon kezdete előtt 30,4 millió forintot fordítottak karbantartásra és felújításra. A Közép-Európa legnagyobb víztömegével büszkélkedő vízi paradicsom számos medencével, köztük hullámmedencével és jakuzzival, óráscsúszdákkal, vízi és szárazföldi attrakciókkal, sportpályákkal, fitnesz­parkkal várja korosztálytól függetlenül a látogatókat, hétvégente számos programot kínál, és szinte egész nyáron táborozási lehetőséget a gyerekeknek.

A Gébárti Tóstrandon ilyen háborítatlan környezet várja a látogatókat

Fotó: Pezzetta Umberto

Szombaton megnyit a 70 millió forintból megújult Gébárti Tóstrand is, amit az idei szezonban már a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. üzemeltet. Az elmúlt hónapokban közmű- és útfejlesztés, tereprendezés valósult meg, új játszótéri és sport­eszközöket telepítettek, köztéri bútorokat helyeztek ki, mederkotrással megnövelték a fürdőterületet, megújult a büfé, az öltözők, a vizesblokkok, a gyerekeknek homokos partot alakítottak ki, kamerarendszert építettek ki, továbbá mentőkatamaránt és csónakot vásároltak. A tóstrand rendkívül kedvező áron látogatható, és a nyáron a vizes élményeken túl egyéb programokat is kínál.

A városi strand 25 méteres kültéri úszómedencével büszkélkedhet, a legkisebbeket pedig bébi- és pancsolómedencével, továbbá vizes játszótérrel várja.

– A három létesítmény nem konkurál, sőt egymást kiegészítve kínál szabadidős lehetőséget a zalaegerszegiek és az ideérkezők számára – emeli ki a polgármester. – Egész nyáron mindenkit szeretettel várnak, reméljük, idén is sokaknak okoznak majd feledhetetlen élményeket.