Elsőként Balaicz Zoltánné köszöntötte az egybegyűlteket, majd Mihály Péter – aki személyesen is érintett a klub életében gyermekei révén - konferálásával léptek színpadra a különböző korcsoportok. A közel kétórás gálán hatalmas tapsot kaptak a táncosok, akik között az ovisoktól a gyerek kategórián át a juniorokig minden korosztály képviseltette magát, de bemutatkoztak a versenyzők, a haladók, valamint a felnőttek is – utóbbiak Mutti Gang néven arattak hatalmas sikert, - ők olyan anyukák, akik lányaikkal együtt táncoltak a mozi színpadán. A színvonalas műsort követően biztosan tovább gyarapszik majd az egyesületi tagok száma, a közönségből ugyanis többen is kedvet kaptak a csatlakozásra.