A Food Truck Show-turné a hétvégén érkezik a zalaegerszegi Dísz térre. A vasárnapig tartó Food Truck Show 25, kulináris különlegességeket kínáló járműve között az év díjnyertes truckjai is jelen lesznek, jön a közönségszavazás győztese, a tépett malacos szendvicséről híres The Grilled Piggy, és a negyedik alkalommal díjazott Legenda Sörfőzde is. Pénteken Street Retro parti várja az érdeklődőket, szombaton pedig Street Electronic bulit tartanak a szervezők, mindkét napon este tíz és hajnali négy között. A gasztro-zenei program miatt a Kossuth utca Berzsenyi és Kisfaludy utca közötti szakasza pénteken 20 órától szombaton 4 óráig, valamint szombaton 20 órától vasárnap 4 óráig lezárva lesz.