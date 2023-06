Nemzetközi ízkavalkádot kínál idén is a zalaegerszegi Dísz téren a Street Food Weekend. A kulináris különlegességeket először 2017-ben kóstolhattuk meg a program keretében, azóta pedig már 25 járműre gyarapodott a finomságokat készítő autókból álló konvoj. Ahogy eddig mindig, most is telt házra számít a Street Food Weekend két főszervezője, Horváth Szilárd és Szabó Zoltán, akik a Zaol-podcast vendégei voltak.

A beszélgetésből kiderül, a világszerte népszerű ételek mellett milyen hazai különlegességekre és hány zalaegerszegi résztvevőre számíthatnak a látogatók.