A magyarországi Erzsébet királyné-kultusz központjaként működő Gödöllői Királyi Kastély gyűjteményének legszebb darabjait hozták el két megrakott teherautóval, árulta el érdeklődésünkre az intézmény ügyvezetője Ujváry Tamás a csütörtöki megnyitó előtti percekben. Több olyan tárgyat is elhoztak a Mindszentyneum harmadik emeletén berendezett kiállításra, amit a közönség még nem láthatott. Ilyen Ferenc Józsefről és Erzsébet királynéról készült portrépár, valamint egy fotóalbum a királyi utazásokról, ami pedig Sisit 1864-től udvarhölgyként szolgáló Ferenczy Idától került a gyűjteménybe. Ezeket az elmúlt félévben vásárolták meg, árulta el az ügyvezető, és alig egy hónapja került hozzájuk a gödöllői kastélyról készült akvarell is, amit szintén az egerszegi kiállításon mutatnak be először, tette hozzá. A tárlatot arra emlékezve nyitották meg épp június 8-án, hogy kiegyezést követően 1867-ben ezen a napon koronázták a királyi párt Magyarország uralkodójává.



Mivel a kiegyezésben, és ezzel a koronázásban Deák Ferenc hatalmas szerepet játszott, ezért a kiállított tárgyak ahhoz korhoz kapcsolódva kezdik bemutatni a királyné életét. A tárlat szól a koronázási ajándékról, a gödöllői kastélyról is. Nem hagyható ki kedvenc udvarhölgye, a zalai grófnő Festetics Mária, valamint Deák Ferencet és a magyar udvartartás bemutatása sem. A látogató megismerheti, miként vált Erzsébet királynéból, Sisiből a mindenki által szeretett mitikus alak, akit 120 éve tisztelet övez hazánkban. Talán nincs is magyar település, ahol nevét ne őrizné közterület vagy intézmény, mondta Ujváry Tamás.

Csengei Ágota, a Mindszentyneum vezetője elmondta, ebben a hónapban szombatonként este nyolc óráig lesz látogatható a kiállítás. Rendszeresen tárlatvezetéseket tartanak, mégpedig a korhoz illő öltözetben kolleganőjük, Varga Vivien beszél majd Erzsébet királynét megszemélyesítve az életéről. Ahogy ezt tette a megnyitón, Dutka Tímea is, a Gödöllői Királyi Kastély kosztümös tárlatvezetője.

A kiegyezés, és hazánk azt követő fejlődése köszönhető Deák Ferencnek, akit törekvéseiben Erzsébet királyné támogatott, emelte ki a megnyitón mondott köszöntőjében Vigh László országgyűlési képviselő. Ami annak idején létrejött, az napjainkig meghatározza a főváros arculatát, tette hozzá.