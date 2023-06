Diákokhoz, tanárokhoz juttatták el a véradással kapcsolatos tudnivalókat a minap lezárult kampányban. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) tájékoztatása szerint több mint 12 400 végzős középiskolás fiatalt, illetve pedagógusaikat értek el a kampányban. Az első véradók megszólítását nem lehet elég korán elkezdeni, ezért ebben a tanévben az ország 223 tanintézményében, 311 előadást tartottak az OVSz munkatársai, hogy a középiskolásokat véradásra ösztönözzék. A vérkészlet biztonságos szinten tartásához rendkívül fontos, hogy a 18. életévüket betöltött fiatalok is véradókká váljanak, ezért az OVSz a 2022/2023-as tanévben edukációs programot indított. A főleg biológia, testnevelés vagy osztályfőnöki órán megtartott előadásokat követően közvetlenebb környezetben is volt lehetőségük a középiskolásoknak kérdezni, így több véradással kapcsolatos hiedelmet, félelmet is sikerült az OVSz munkatársainak eloszlatni. Az előadásokat követően sok fiatal már másnap felkereste valamelyik véradási helyszínt. A programnak pozitív fogadtatására tekintettel az OVSz a következő tanévben folytatni kívánja a kampányt.