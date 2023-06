Az első díjazott dr. Keglovics Bernadett háziorvos volt, aki nem tudott részt venni, később veszi át a díjat. A róla szóló laudációban elhangzott Zalaegerszegen született, diplomáját 1980-ban vette át, 1987 áprilisától látta el Zalaegerszeg VII. számú felnőtt háziorvosi körzetének lakosságát, s az Alugépgyár üzemorvosa is volt. A doktornő 2020. szeptember 21-én nyugdíjba ment, majd 2022. december 31-én pedig befejezte háziorvosi tevékenységét. A következő díjazott 47 éve dolgozik a magyar egészségügyben. Munkásságát 1976-ban kezdte a megyei kórházban, 2015-től a zalaegerszegi XVI-os számú felnőtt háziorvosi praxisba került, ahol dr. Wittmann Károly felnőtt háziorvos mellett végzi feladatait. Zalaegerszeg önkormányzata a Semmelweis Nap alkalmából Kis György Gergelyné asszisztensnőt részesítette elismerésben. Vizsyné Kulcsár Krisztina védőnő 2003-ban szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző szakán, Szombathelyen. A diploma megszerzése óta dolgozik Zalaegerszegen az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél, területi védőnőként. Saját védőnői körzetének ellátása mellett, több éven keresztül egy másik körzet helyettesítésében is részt vett és jelenleg is részt vesz. Az egészségügyi prevenció, a családok körében végzett kiemelkedő színvonalú egészségnevelő tevékenysége és aktív közösségi munkája elismeréseként díjazták.

Zalaegerszegen született dr. Darabos Beatrix fogszakorvos is, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Szakán végzett, 1991 szeptemberétől dolgozik a zalaegerszegi fogorvosi alapellátásban. Példamutató tevékenysége révén mindkét gyermeke a fogorvosi pályát választotta. Szeretné tudását gyermekeinek és fiatalabb kollégáinak átadni, így rendelője a Semmelweis Egyetem által akkreditált rendelő. A munkáját a maximumra való törekvés jellemzi, a munkája a hobbija is egyben. A fogászati alapellátás területén, a lakosság szájhigiénés állapotának javítása érdekében több évtizeden keresztül lelkiismeretesen és nagy szakmai alázattal végzett munkája iránti nagyrabecsülés jeléül kapott kitüntetést.