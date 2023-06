A megfigyelések újra igazolták a ritka növények jelenlétét Zala megye több településén.

Négy lápterületen is jelen voltak a gyapjúsások, nemcsak tőleveles, hanem virágzó példányai is, Hahót területén pedig kifejezetten nagy egyedszámban. Ezenkívül hat területről került elő a szintén ritka lápi sás (Carex davalliana) több százas állománya, valamint kis egyedszámban figyeltek meg rostostövű sást (Carex appropinquata) és hússzínű ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata).

A lápi élőhelyek, láprétek ritka és veszélyeztetett növénye a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) és a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), mely Zalában főleg forráslápokhoz, lápi magaskórósokhoz, láprétekhez kötődik. Korábban többfelé előfordult, mára jelentősen megfogyatkozott, mivel élőhelye az éghajlatváltozás által kiemelten veszélyeztetett.

2023 májusában az intenzív felmérések eredményeként több helyről sikerült újra igazolni a fajok előfordulását. Pusztaszentlászlón a széleslevelű gyapjúsás már csak kis állománya él, Fűzvölgy területén mindkét faj megtalálható, melyek állománynagysága 14-216 tő között változott. Hahótnál pedig a keskenylevelű gyapjúsás tízezres nagyságrendben fordult elő, ugyan az állomány nagy része vegetatív állapotban.

Mára hazánk egykori lápjaink 97 százalékát lecsapolták, a lápot éltető, a fennmaradásához nélkülözhetetlen vizet elvezették, de a mezőgazdaság mellett a bányászat is jelentősen csökkentette lápjaink kiterjedését. Ahol nem a gyepfeltörés, vagy túlzott használat okozta az élőhely visszaszorulását, ott a terület kezeletlensége. Megmaradt lápjaink hatékony védelme nélkül ezek a különleges fajok sem maradhatnak fent, írták a honlapon.