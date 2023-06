Az alig 30 fős település polgármestere, Némethné Varga Anita számolt be a fejlesztésről és a falu terveiről a vendégeknek.

- A hivatalépület belső helyiségeinek teljes felújítása tavaly november kezdődött - mondta. - Megtörtént a bejárati és a beltéri ajtók cseréje, új hideg- és fali csempeburkolat került a helyiségekbe, megújult a vizesblokk és elvégezték a falak glettelését, festését. Emellett a hivatali helyiségbe új irodabútort, tárgyalóasztalt és székeket vásároltunk. Mindezek bekerülési költsége 4,6 millió forint volt, önkormányzatunk ezt önerőből fedezte. A munkálatokat a lenti Kerka-Bau Kft. végezte.

A polgármester arról is szólt, hogy pályázatot nyújtanak be a Magyar falu programba az autóbuszforduló felújítására. A fejlesztési tervek közt szerepel továbbá a ravatalozó bejáratának térkövezése és az épület tetőszerkezetének cseréje.

- Fontos lenne egy falugondnoki kisbusz beszerzése is, hisz a település lakosságának 80 százaléka időskorú, akiket szeretnénk segíteni, illetve amiatt is szükség lenne a járműre, mert a közösségi közlekedés mértéke csökkent. Amennyiben írnak ki erre vonatkozóan pályázatot, élünk majd a lehetőséggel, és ha sikerült beszerezni az autót, elindíthatjuk a falugondnoki szolgálatot - jelezte Némethné Varga Anita, majd hozzátette, hogy az önkormányzat működési feltételei biztosítottak az évre, megtartják karácsonyváró rendezvényüket, és igyekeznek támogatást is nyújtani a helyieknek egyrészt karácsony környékén, illetve az energiaválság miatt megemelkedett költségeik enyhítéséhez is hozzájárulnak.

Pácsonyi Imre elismerően szólt a településen végzett munkáról, a polgármester határozott elképzelésekkel rendelkezik és elő is készíti a fejlesztéseket, mondta. A hivatal felújításával is a helyiek életminőségét javították, méltó körülményeket teremtve az épület központi helyiségében a falu közösségének a hivatali ügyintézéshez, az önkormányzati ülések tartásához és a vendégek fogadásához. A buszforduló felújítása is fontos beruházás lesz, hisz ezzel javulnak a közlekedés feltételei és a falukép is szépül.