Szerdán a Szepetneki Általános Iskolában kézműves, népzenei és néptánc foglalkozásokat tartottak a gyermekeknek. Most hétvégén a SZÉF Egyesület által szervezett "Ég a tűz, szentiváni tűz" címet viselő komplex népművészeti táborában Szécsiszigeten a tagok népi kézműves foglalkozásokkal készülnek, Zala vármegye és a Zoborvidék népművészetét bemutatva, tájékoztatta lapunkat Devecz Zsuzsa.

– Június 26. és július elseje között Kiscsőszön a Hagyományok Háza megyei hálózatának rendezett Almárium táborába utazunk – folytatta az egyesület elnöke. – Emellett itthon július 1-jén a Göcseji Hacacáré népi kézműves vásárát, kézműves foglalkozásait és bemutatóit valósítjuk meg, Becsvölgyére elvisszük az Alkoss szabadon műhelyfoglalkozásainkat, gyermekeknek játszóházzal, mesterségbemutatókkal. Július 8-án a Novai Aratónapokon az elmúlt évekhez hasonlóan most is részt veszünk népi kézműves foglalkozásokkal, szintén az Alkoss szabadon programunkkal. Július 9-13. között rendezzük meg Gébárton népművészeti komplex táborunkat, melyben a hetési és zalai népművészethez kapcsolódó kismesterségekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, emellett vászonszövő kurzus és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai programja is megvalósul Molnár-Madarász Melinda, Meyke divattervező szakmai vezetésével.

Devecz Zsuzsa hozzátette, július 14–16. között egyesületük a SZÉF Folk Fesztivál társrendezőjeként lesz jelen a programon, köztük a fesztivál keretében megvalósuló 24/24 Népművészeti Maraton című közösségi összefogásban.