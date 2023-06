Egyre többfelé vehetünk részt levendula szedd magad akciókban, ha begyűjtenénk a kellő mennyiséget, már nem kell a Balatonig utaznunk. Az éppen virágzó látványosságban Zalaegerszegen és a város környékén is gyönyörködhetünk. Akár piknikezhetünk is a Boldogasszony Levendulásban, ahol június végén több alkalommal tartanak még szedd magad akciót. A látogatókat idén változatos kísérőrendezvények is várják. Ezekről, valamint az ültetvény történetéről hallhatunk a zalaegerszegi Rövid Zoltántól, aki a Zaol-podcast vendége volt.

Fotó: Dóczi Prok Anita