Az elnök szavai alátámasztására szerdán a Dísz téren tartott tájékoztatóján adatokat sorolt. E szerint a visegrádi országok elmúlt 12 hónapra számított 15 százalékos inflációjához képest a magyar 25,6, ami egyben uniós csúcs. Ráadásul a legnagyobb mértékben az alapvető élelmiszerek drágultak. Az összes élelmiszert tekintve pedig 45 százalékos volt az árak növekedése. Az uniós átlag 20 százalék, de például Ausztriában 10 százalék körüli.

Keresztes Csaba szólt az átlagfizetésekről is, e téren mögöttünk már csak Bulgária áll az unióban. A nyugdíjasok is rosszul jártak, mert amíg 2011-ben az átlagkeresetek 64,7 százalékát érték el az átlagnyugdíjak, 2021-re ez lecsökkent 49,2 százalékra. A számok cáfolják azt is, hogy a kormány családbarát, folytatta Keresztes Csaba, ugyanis erre a célra 2010-ben a GDP 2,1 százalékát fordították, míg 2021-ben csak 1,3 százalékot. Mindez azt támasztja alá, hogy az infláció oka Orbán Viktor, nem a háború, nem a szankciók. Ennek megoldása: a kormány leváltása, Orbán Viktor eltávolítása a hatalomból, szögezte le Keresztes Csaba.