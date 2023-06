Zalaegerszeg önkormányzata nemcsak az iskoláknak otthont adó épületek felújításában, infrastruktúrájuk folyamatos javításában vesz részt, hanem az oktatást, nevelést tartalommal megtöltő pedagógusok munkáját is elismeri évről évre. Június 5-én, hétfőn délelőtt a városi díszteremben zajlott pedagógusnapi ünnepségen Balaicz Zoltán polgármester - egyben mint 14 évig tanító egykori középiskolai tanár - köszöntőjében elmondta, a város közössége nagyra értékeli azokat, aki e hivatást választják, hiszen a pedagógusnak soha nem lehet rossz napja, a diákok, kisgyermekek figyelme, szeretete pedig kölcsönhatásban van a felnőttekével. Az édesapaként is szóló polgármester hangsúlyozta, nem csak a pedagógusnapon, hanem az év 365 napjának mindegyikén megbecsülés kell, hogy övezze a tanítókat, tanárokat, szakoktatókat, óvónőket, dadákat. Zalaegerszeg a fenntartóváltás óta eltelt tíz esztendőben is igyekezett jelen lenni a városi közoktatás szereplőinek az életében, a közgyűlés 2014-ben megalkotott szakmai programjának tervei szerint pedig 2024 végéig minden nevelési intézményt felújítanak Zalaegerszegen. Három középiskolában (Deák Ferenc Technikum, Széchenyi István Technikum, Zrínyi Miklós Gimnázium) zajlik vagy ért a végéhez ezekben a hetekben az energetikai felújítás, előbbi kettő esetében hamarosan sorra kerül az átadásra is.