Szerdán kora este azt ünnepelték a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában, hogy napra pontosan 15 évvel ezelőtt szentelték pappá Mezei András plébánost, aki az erdélyi Ditróban született 1977. november 27-én, a papi rend tagjává pedig 2008. június 14-én szentelték Veszprémben. Káplánként Keszthelyen, a Fő téri templomban szolgált, majd plébánosként Csabrendeken és Clevelandben tevékenykedett, a Kármelbe 2020-ban érkezett.

Hálaadás a szolgálatért, b-j Tódor Szabolcs, Mezei András, illetve Mokos János és Bacsa Dávid káplán. Fotó: Halász Gábor

Mezei András a hálaadó szentmisét Tódor Szabolcs helyettes esperessel, Búcsúszentlászló plébánosával együtt mutatta be, akit tíz éve, 2013. június 14-én szenteltek fel. Ő is erdélyi, egészen pontosan a székelyföldi Gyergyószentmiklóson született 1986. február 26-án, s ő is volt a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom káplánja, 2017 óta pedig Búcsúszentlászló plébánosa, oldallagosan ellátva Nagykapornakot és térségét is.