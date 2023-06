A helyi Andrássy-Szapáry-kastély és annak környezete volt a bázisa a rekusoknak, akik a háromnapos találkozó alatt a térséget is felfedezték. A szervezők elmondása szerint ez már a harmadik ilyen esemény a vármegyében, most a magyar kerékpárosok mellett Szerbiából, Ausztriából és Szlovákiából is érkeztek. A résztvevők a legnépszerűbb közösségi oldalon tartják a kapcsolatot és nyaranta rendszeresen szerveznek ilyen összejöveteleket, hamarosan Krakkóba vezet az útjuk.

A szécsiszigeti programon 40-en vettek részt, ellátogattak Lovásziba, Tormaföldére, Lentibe és Gosztolába is, esténként pedig a helyi érdeklődőknek mutatták meg közlekedési eszközeiket, a fekvőkerékpárokat, melyek közt két- és háromkerekű típusokat is megismerhettek.

A csapatnak vannak zalai tagjai is, így a rendezvényt a Zala Vármegyei Önkormányzat támogatta, illetve Kerkateskánd önkormányzata is segítette a lebonyolítást.