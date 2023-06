Köszöntőt Herzenjak Mária, a helyi József Attila Művelődési Egyesület elnöke, a népdalkör vezetője mondott, aki a magyar népdal ünnepének nevezte a találkozót. Emellett kitért arra is, hogy a dalkör éppen a művelődési egyesület kezdeményezésére jött létre negyedszázaddal ezelőtt.

- Mi, kapcaiak 25 éve köteleztük el magunkat a magyar népdal ápolása mellett – folytatta az elnök. – 25 évvel ezelőtt összegyűltünk, hogy együtt énekeljünk, hogy jól érezzük magunkat, de aztán kiderült, hogy szakmai vezetőre is szükségünk lenne.

A szakmai vezetőre Magyarországon, Molnár Ferencné személyében találtak rá, aki azóta is irányítja a népdalkör tevékenységét. Munkájának köszönhetően nemcsak rengeteg muravidéki és anyaországi, valamint Kárpát-medencei szereplés várt a kapcaiakra, de számos elismerésben és minősítésben is részesült a csoport, valamint egy önálló CD-t is kiadtak.

Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója szintén elismerően szólt a művészeti vezető tevékenységéről, de arra is kitért, hogy a kapcaiak milyen fontos szerepet töltenek be a magyar hagyományok, a nemzeti identitástudat, a muravidéki magyar kultúra megőrzésében, hiszen a település a nyelvterület nyugati határán található, azaz a szomszédos falu már szlovénlakta vidéken található.