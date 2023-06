Az útátadó ünnepségen Szabó Tamás polgármester elmondta: a közmeghallgatásokon és lakossági fórumokon rendszeresen felmerült a temetői út Kossuth Lajos és Honvéd utcák közötti szakaszának állapota. Az önkormányzat ugyan folyamatosan igyekezett karbantartani azt, ám a végső megoldást csak egy teljes szélességű aszfaltozás jelenthette. Ennek érdekében több pályázatot is benyújtottak, míg végül a Magyar Falu Program által sikerült a munkálatokhoz szükséges 32 millió forintos forrást biztosítani. Szabó Tamás hozzátette: a 420 méter hosszúságú, három méter széles út szilárd aszfaltburkolattal történő ellátása mellett egy zúzalékköves parkolót is kialakítottak a temetőnél, ez utóbbit önerőből, egymillió forintos költséggel. A jövőben ezt a parkolót tovább bővítenék, kerítést építtetnének a temetőhöz, illetve a ravatalozó faszerkezeteit újíttatnák fel.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: ahhoz, hogy ez a galamboki, s az ahhoz hasonló további beruházások megvalósulhassanak, kellett az a jól működő gazdaság, ami a magyar emberek munkájának eredményeképpen jött létre, hiszen a magyar költségvetés ezáltal került olyan állapotba, hogy a kormány pályázati alapokat különíthessen el, illetve azokhoz forrást is biztosítson. 2014 végétől így csak Galambok több mint 400 millió forint fejlesztési támogatáshoz juthatott. A képviselő azt is elmondta, a szűkebb keretek között ugyan, de továbbra is lesz pénz arra, hogy a vidéki települések meg tudják valósítani fejlesztési elképzeléseiket.

Galambokon szombaton termelői és kézműves vásárt is tartottak, ahol a szokásos kínálat mellett ezúttal helyi lakosok egyedi gyűjteményeiből összeállított kiállítás is várta az érdeklődőket.