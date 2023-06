Többek között erről is szó esett az önkormányzati képviselőtestület legutóbbi ülésén. A gazdátlanul kóborló kutyákkal kapcsolatos panaszok többször felmerültek már a városban, így közmeghallgatások során is, az önkormányzat egyrészt ezért, másrészt a törvényi kötelezettségéből adódóan, valamint a helyi lakosok, a közlekedés és a közlekedők biztonsága érdekében döntött a feladatellátási szerződés megkötéséről. A megállapodás értelmében a szolgáltató gondoskodik a befogott állatok törvényileg előírt karantén idejére történő biztonságos elhelyezéséről és ellátásáról, s amennyiben sikerül az ebek tulajdonosát a bennük lévő mikrochip segítségével vagy más információk alapján beazonosítani, úgy velük szemben az önkormányzati hivatal jogosulttá válik eljárás lefolytatására. Ennek nemcsak a keletkezett költségek megtéríttetése lehet a következménye, hanem további pénzbírság is. A zárlat leteltét követően – amennyiben a tulajdonos nem jelentkezik az állatáért – a szolgáltató szabadon rendelkezhet a befogott ebekkel.