A szezonnyitót szerdán délelőtt tartotta Bécs Tiborné Kustánszeg, Bicsák Richárd Becsvölgye polgármestere és Vigh László országgyűlési képviselő. A Zalaegerszegtől 20 kilométerre lévő település vezetője elmondta, a tó, melynek északi-keleti részét a horgászegyesület tartja karban, a kilencvenes évektől kedvelt turisztikai célpont, amihez a táj és a vadászati adottságok is hozzájárulnak. A tó immár népegészségügyi hatósági engedéllyel rendelkezve naponta 10-20 óra között várja saját felelősségre fürdőző látogatóit, akik büfét, öltözőt, pihenő helyet is találnak. Közösségi rendezvényre július 8-án, szombaton kerül sor a VII. Göcseji Dombérozó programsorozata keretében, aznap 13 órától közös, néhány kilométeres túrán járhatják körbe a festői tavat a kirándulók.

Vigh László országgyűlési képviselő elismeréssel nyilatkozott a kustánszegiek munkájáról, mondván, azok teremtenek igazi értéket, akik a helyi adottságokból hozzák ki a legtöbbet. A közelben több mint 200 szálláshely is található, így a természetközelségre vágyó messziről érkezők számára is vonzó Göcsej egyik legszebb völgye. Bizonyíték erre a megnyitón jelen lévő Erdélyi Margit által 2016 óta a községben üzemeltetett kemping, amely rászoruló családoknak ingyen biztosít szállást. Bicsák Richárd, Becsvölgye polgármestere az előtte szólókhoz csatlakozva azt emelte ki, hogy végre hivatalosan is strandként üzemelhet a tó nyugati partszakasza, amelyhez az önkormányzatok együttműködése tett lehetővé.