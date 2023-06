A kistelepüléseken létrejött közösségekről, hazaszeretetről, valamint múltat idéző, régi március tizenötödikékről is szó volt podcastünk első részében. Most folytatjuk a beszélgetést többek között a történelem buktatóiról, hagyományaink fontosságáról, valamint májusfákról, pajtaszínházról és szakkörökről. Vendégünk továbbra is Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatóságának igazgatója.