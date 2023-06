A közösségi ház szabadtéri színpadáról víg muzsikaszó, az udvaron rohangáló, a trambulinon ugrabugráló gyerekek üdítő látványa, a kerti asztalok mellett piknikező fiatal szülők csapata adta hírül: a Besenyő a 2000-es években Alapítvány égisze alatt" Besenyői Ifjúság" néven nemrég alakult új társaság már nem csak a közösségi hálózaton és "papíron" létezik.

Simon József, az alapítvány elnöke a településrészi önkormányzat nevében is örvendetesnek tartja, hogy Zalabesenyőben végre az ifjabb korosztály képviselőiből is alakult egy aktív csoport és közös programokat tervez. Vass Norbert, Horváthné Farkas Henrietta, Vass Virág vezette fiatal lányokból, fiúkból, kisgyermekes családokból álló egyelőre "csak" 50 fős közösség első programjaként állította a közösségi ház udvarára a májusfát, amit ezúttal nem éppen szokásos módon, inkább ifjonti hevülettel, a maguk fiatalos temperamentumával közösen el is fektettek. Amúgy így is volt olyan látványos és szórakoztató mutatvány, mint a eredeti módszer. Először Szakál András - nagyapja, Szakál István írta a "Besenyő ezer éve" című könyvet - felmászott a májusfa törzsén, félútnál feljebb ráerősített egy kötelet, amely segítségével aztán könnyedén leterítették a levitézlett, már meglehetősen hervatag, de még így is sudár fenyőfát.

Búcsú a májusfától - a képen hátul Horváth Viktor (jobbra) gratulál Szakál Andrásnak az "alpinista" mutatványhoz

Fotó: Fincza Zsuzsa

Mint megtudtuk, az ifjak a sportban is erősíteni kívánják Zalabesenyő közösségi életét, a nyárbúcsúztató városrészi napra például bajnokságokat szerveznek.