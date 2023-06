A játékok és a műsor mellett finomságokkal is készültek, lángost sütöttek a vendégeknek a szervezők, valamint 10 kilogramm liszt felhasználásával palacsintát.

Népszerű volt a nagykanizsai MEOESZ Kutyaiskola bemutatója

Fotó: Korosa Titanilla

Kele Lajos polgármester elmondta, hogy a rendezvényre közel 200-an látogattak ki, szeretnék az esemény hagyományát továbbvinni, hogy itt a családok, köztük a helyi kötődésúek és a településre beköltözők együtt időt tölthessenek el.

Részt vett a rendezvényen Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője is, aki a polgármester által elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a fiatal családok révén annyi kisgyermek született Eszteregnyén, hogy nem csak az óvoda felújítása vált időszerűvé, melyre egy TOP pályázatban már nyertek el támogatást, hanem bölcsődét is kialakítanak, mert erre is igény mutatkozik. A családi nap, mely a gyerekekről szól a falu vonzerejét erősíti a fiatalok felé.

Kele Lajos és Cseresnyés Péter tekintette meg Zámbó Tibor népi fajátékait

Fotó: Korosa Titanilla

A kulturális műsorban felléptek a Kanizsa Táncegyüttes és a Pántlika Néptánccsoport táncosai.