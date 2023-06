– Először Lendvára látogattunk el, ahol a kéttannyelvű általános iskola mindennapjaiba nyerhettünk bepillantást – mondta Hopp Marianna, a borsfaiak osztályfőnöke. – A részletes tájékoztató után meg is nézhettük az épp átadás előtt álló új épületrészt is. De a templom, a színház, a vár és a Vinárium sem maradhatott ki. Majd Csáktornya, Varasd is megmutatta a régmúlt idők hangulatát.

Ezután a diákoknak jólesett a pihenés Kraljevicában, a tengerparti szállodában, ahonnét a következő napokban indultak a magyar vonatkozású emlékhelyekre. Felidézték a Zrínyi, Rákóczi, Frangepán vagy Andrássy családok történetét is.

– Lovran-Abbázia (Opatija) volt magyar üdülőhely a Kvarner-öbölben, ahol végig gyalogoltuk a híres Lungomare sétányt – folytatta. – Itt sorakoznak a legpatinásabb monarchia korabeli épületek. Lovránban megkerestük a villát, ahol Feszty Árpád elhunyt, majd Andrássy Gyula utolsó lakhelyén, Voloskóban, megkoszorúztuk az emléktáblát. Élményekkel telve mártóztunk meg a kissé hűvös tengerben, majd egy izgalmas hajóút is várt ránk a Krk-szigetről indulva. Jártunk még Rijekában (Fiumében), a hajdani magyar kikötővárosban, ahol magyar nyelvű feliratokkal is találkoztunk a kikötőben. Több száz lépcsőn felmászva értünk fel Trsat várához, amelyet még a Frangepánok építettek a 16. században.

A beszámolóból kiderült: Karlovac, Ozalj vára és Zágráb, Horvátország fővárosának látnivalói is felejthetetlenek. A Zrínyi, Rákóczi és Frangepán családok történetével ismerkedtek meg. Lépten-nyomon magyar történelmi emlékekkel találkozhattak, így szinte mindenhol érezték, hogy büszkék lehetnek őseinkre, épített örökségünkre.