A májusfa ledöntése előtt a helyi Ezüstlile tánccsoport tagjai kezdték a táncot, bevonva a nézelődők egy részét is. A délután folyamán további kulturális programkavalkád, valamint gasztronómiai kínlat várta még az érdeklődőket. Köszöntőt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondott, aki elsőként arról beszélt, hogy milyen nagy értéket képviselnek a múlt olyan emlékei, mint a zalalövői tájház, majd a szervező egyesületet méltatta, mondván: nemcsak egy közösségi teret álmodtak meg, illetve valósítottak meg részben Leader-támogatással, de önerőből is végeztek fontos fejlesztéseket, továbbá élettel is igyekeznek megtölteni a helyszínt.

- A civil szervezetek hoznak ízt az életünkbe, ők teszik színessé a településeket – folytatta Vigh László. – A Zalalövői Tájház Egyesület nagyon jó kezdeményezéssel élt, remek alkalmat kínálnak arra, hogy összejöjjünk, találkozzunk, beszélgessünk egymással. Nagy szükségünk van erre, de azt is mondják: aki közösségbe jár, az hosszabb ideig él.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Komáromi István, a Zalalövői Tájház Egyesület elnöke lapunknak elmondta: amikor 2017-ben a civil szervezet létrejött, az első programjuk éppen a májusfa-állítás, majd kitáncolás volt. Azóta ezeket minden évben megtartják, csupán a Covid-járvány miatt kellett róla lemondaniuk. A nyár folyamán ismét megrendezik a már szintén hagyományos Ismerd meg Zalalövőt! túrát, emellett lesznek kenyérsütő alkalmak is a tájház mögötti kemencénél, fogadnak továbbá gyermekcsoportokat – akiket meg is vendégeknek –, s az egyházközség is itt tartja egyik kihelyezett ülését.