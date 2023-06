A folyamatos fejlesztés eredménye a rendezvényen bemutatott 1005-ös pályaszámú MK48 mozdony is, mely típusból 1958 és 1961 között 52 darab készült személyszállításra. A mozdony 2000-ben került Csömödérbe Szegedről, évekig keresték a felújítás lehetőségét, ami az elmúlt évben megvalósult, így a vasútüzem személyszállító kapacitása egy igazi ritkasággal bővült.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is jelen volt az eseményen. A politikus gratulált a fejlesztésekhez. Elmondta, hogy a Zalaerdő fejlesztéseit is támogató Mura Program elindításakor azt a célt tűzték ki, hogy e térségben turisztikai fejlesztések valósuljanak meg, hogy ténylegesen adjon nagyobb lehetőséget a környék az ide látogató turistáknak. A belföldi turizmus erősödött az utóbbi években, emelkedik azok száma is, akik a kisvasutat kipróbálják és ezen utazva ismerik meg vidéket. Hozzátette, hogy a belföldi turizmus nem csak azért fontos, hogy Zala természeti kincset megmutassuk, hanem a helyi gazdaság is erősödik ezáltal.