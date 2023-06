A rendezvényen a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye, a Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye Segesd és a Remény Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye Kéthely ellátottjai léptek fel műsorukkal. A programra mintegy 130-an érkeztek, köztük ellátottak, kísérők és vendégek.

Zimborás Béla

Fotó: Korosa Titanilla

A megnyitón Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója szólt a megjelentekhez és fejezte ki köszönetét, hogy egy szép és folyamatosan fejlődő településen tarthatják meg a Ki-Mit-Tud vetélkedőt, ahol jó az együttműködés a helyi közösséggel. Majd azt kívánta a résztvevőknek, hogy bár a rendezvény verseny, de a cél az, hogy mindenki elsősorban jól érezze magát és úgy sikerüljön bemutatni a produkciót, ahogy arra felkészültek.

Fotó: Korosa Titanilla

Baranyai Tamás, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye megbízott intézményvezetője, a zsűri elnöke pedig arról beszélt, hogy a rendezvény külön apropója, hogy Becsehelyen, mely egy valóban nagyon befogadó település, a közösség és a helyi vállalkozók is példaértékűen együttműködnek a szociális intézménnyel, két családi házban támogatott lakhatásban élnek lakóik. A vetélkedőről szólva hozzátette, hogy ez a program nem csak azt jelenti, hogy az ellátottak bemutassák, hogy mire képesek, hanem motiváltságot, erőt ad számukra, hogy készülnek, hogy a munkatársak fejlesztik őket, s végül büszkék lehetnek magukra. A sikeres szereplés olyan élményt ad a akóknak, ami által növekszik motiválhatóságuk, örömet, boldogságot okoz számukra. A Ki-Mit-Tud rávilágít továbbá arra is, hogy a terápiás munka, a tánc, a művészetek, a sport hogyan járulnak hozzá a fejlesztéshez, illetve azt is megmutatja, hogy a felkészítésben résztvevő kollégák milyen kapcsolatot ápolnak a lakókkal.