A téma kapcsán Farkas Szilárd polgármester elmondta, bár nem tekinthető rekordösszegűnek ez a költségvetés, hiszen volt már magasabb is, de a korábbi évekét meghaladja. Mindezt elsősorban az előkészítés alatt álló, folyamatban lévő, vagy a közelmúltban már befejezett fejlesztési projektek – például egy 14 férőhelyes bölcsőde kialakítása, az egyedutai településrészen található óvodaépület felújítása, valamint az ipari park infrastruktúrájának további fejlesztése – eredményezték. A polgármester azt is hozzátette: bár jelentős pénzmaradvánnyal zárhatták a 2022-es esztendőt, ám szükségük is van arra az összegre, hiszen az intézmények egy része az állami normatíván felüli támogatást is igényel. A védőnői szolgálat – amit július elsejével átvesz az állam –, valamint a család- és gyermekjóléti központ fenntartására elegendő az állam által biztosított forrás, az óvoda, az önkormányzati hivatal, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár zökkenőmentes működtetésére azonban pluszforrásokat kell bevonni. Ezt részben a már említett pénzmaradványból, részben az egyéb bevételeikből, például az iparűzési adóból tudják biztosítani.

Az ülésen számos más napirendi pont mellett szóba került a gyermekétkeztetés kérdése is. Utóbbi részben azért, mert a Hóvirág Óvoda vezetője jelezte az önkormányzatnak, hogy a térítési díjak be nem fizetése miatt már közel 830 ezer forintos hátralék halmozódott fel. A képviselő-testület ezért módosította vonatkozó rendeletét, így nemcsak a szülőt kell a jövőben a díjhátralékról értesíteni, hanem a család- és gyermekjóléti központot is, amely a jelzés alapján vizsgálatot indít. Ha a díj beszedése továbbra sem vezet eredményre, akkor a fizetési határidő lejártát követő hónap első napjától a szolgáltatás megszűnik, s csak a hátralék megfizetését követően lesz újra lehetőség annak igénybevételére.