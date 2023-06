Büki Pálné, a Hölgyklub vezetője elmondta, hogy a klub pártolótagi rendszere több mint 15 éves, viszont a „külterületi” foglalkozásokat 15 éve kezdték el a Czinki-tanyán. Azóta hagyományosan megrendezik ezt az összejövetelt. A klubnak 74 pártoló tagja van jelenleg, csapatuk aktívan részt vesz a város közéletében.

Arra a kérdésre, hogy miért kellenek egy civil szervezetnek pártoló tagok, Zsohár Ferencné Györgyi adta meg a választ.

– A mai társadalomban nem csak magunkkal kell foglalkozni, hanem azokkal is, akik a környezetünkben élnek – hívta fel a figyelmet. – Több szervezetnek feladata, hogy idősebb korukban befogadja köreibe azokat, akik egyedül érzik magukat, közösséghez szeretnének tartozni. Ehhez kell egy olyan csapat, amely viszi a jó hírünket, látogatja programjainkat. Hölgyklubunkban ezt a feladatot segítik az önként jelentkező pártoló tagok.

Klubtagok a pártoló tagokból lesznek. Így csatlakozott Balogh Istvánné Emőke is, akinek ismerőse hívta fel anno a figyelmét a Hölgyklub programjaira.

– A klub 33 fős, pártoló tagként lehet bekerülni, ha egy hely megüresedik – mondta. – 2008-ban lettem pártoló tag, de korábban is eljártunk férjemmel a zenés-táncos összejövetelekre, kirándulásokra, előadásokra. Fokozatosan kapcsolódtam be a munkába, szervezésbe, amit mindig csoportosan végzünk, majd tavaly klubtaggá váltam. Összetartó, jó a közösség, az élet más területein is számíthatunk egymásra.

Aranyos László pártoló tag egy számítógépes tanfolyamon ismerkedett meg 2003-ban a klubtagok többségével.

– Nagyon jó ez a csapat, nekik köszönhetek sok mindent, például bejártuk az országot és külföldre is ellátogattunk. Szerencsés vagyok, hogy ilyen jó közegbe kerültem nyugdíjas éveimre. A klubvezető nagyon agilis, igazi vezéregyéniség, akivel közösen mindent meg tudunk oldani. Akik tehetik, vegyenek részt a nyugdíjasklubok életében, járjanak közösségbe.