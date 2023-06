Vélhetően igaza van azoknak, akik szerint a világ olyan, mint a saját farkába harapó kígyó: megyünk körbe-körbe, korszakonként ismételve a történelmet. Előbb – hogy messzebb ne tekintsünk – kitaláltuk a gyaloghintót, majd segítségül hívtuk az állatokat, aztán kerékpárra pattantunk, később pedig jött a környezetszennyező motorhajtás. Most ismét zöld(ebb) utakon járunk, de az emberi s animális erőt elektromossággal váltjuk fel, új távlatot nyitva az autózásban, a bringázásban és már a rollerezésben is. Utóbbiaknál a sportérték persze csökken, viszont új távlatok nyílnak például a betegséggel küzdők vagy az idősebbek előtt. Idővel majd alkotunk új kifejezéseket is, például az e-mosolyt…