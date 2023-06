Már javában tartanak a Veszprém–Balaton 2023 EKF programjai, sőt, elérkeztünk a feléhez. Könnyű­zene, komolyzene, színház, kiállítás, folklór, minden, ami szem-szájnak ingere. Büszkék lehetünk a zalai népművészekre, ugyanis a Kézművesek Háza felkérésére most ők is bemutatkozhatnak abban a forgatagban, amely több mint harminc éve indult útjára az Európai Unióban Melina Mercouri görög származású színésznő, kulturális miniszter javaslatára. Az EKF cím elnyerése azóta is az EU kultúrpolitikájának egyik legjelentősebb produktuma. Most hétvégén folklórörömünnep vár mindenkit Veszprémben és a Bakony–Balaton régióban, hogy színes programkavalkáddal ünnepeljék meg az EKF programév első fél évét.