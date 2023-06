A közösségi összefogás szép példája a hahóti plébánia felújítása. A kiváló állapotban lévő, de bontott tetőcserép felsőrajki hívek felajánlásából érkezett, s a hahótiak társadalmi munkában tisztították meg a szennyeződésektől. Felemelve tekintetünket a héjazatra, laikusként azt gondolhatnánk: a gyártószalagról érkezett. Még ősszel a templomért is megmozdult a település. Attól függetlenül, hogy Isten házának rendbetételére is nyertek pályázati forrást, a Kaliforniában szolgáló, hahóti származású Maurus atya a Magyar Katolikus Misszióval jelentős összeggel segített. S még a hahótiak nagylelkű adományaként is összegyűlt néhány millió forint. Ehhez sok-sok társadalmi munkát is hozzátettek, bizonyítva azt, mennyire fontos számukra a település, ahol élnek.